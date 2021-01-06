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快40歲沒專長當保全或外送？網友再推這行：收入勝高考公務員

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人曾面臨轉職的十字路口，有網友發問年近40但沒任何專長，有什麼適合的工作。 記者侯永全／攝影
許多人曾面臨轉職的十字路口，有網友發問年近40但沒任何專長，有什麼適合的工作。 記者侯永全／攝影

職場環境變動比以前快速，不少人可能曾被迫面臨轉職的問題。一名目前待業中的網友向大家請益，快40歲卻沒有專長的人，有什麼工作是比較適合的？不少人大推外送或保全，也有人點出冷門卻有一定含金量的職業。

原PO在PTT上發文求助，快40歲未婚沒小孩，沒有專長也沒有父母可以當靠山，直說自己就是個廢物，值得慶幸的是目前住在老家還可以省房租。他說自己剛從上一份工作離職，由於身體撐不太住，因此希望找一個強度不要太高的工作餬口。目前待業中靠老本生活，一個月開銷控制在12000元以內。原PO曾想過國家考試當公務人員，但不曉得要往哪個方向準備，希望大家能給身在茫茫大海中的他一點轉職建議。

許多人看到原PO的條件，便推薦外送員及保全兩項職業。「外送勤快點一天2000不是問題」、「工作自由很適合你」、「認真跑一個月6、7萬不是問題」；「保全夜班很缺吧」、「保全加考試」、「保全很缺流動率高」。網友認為上述兩個職業門檻較低，中年轉職相對容易入門，端看原PO願不願意做而已。

此外留言推薦跟著中醫學當推拿師，自己做除了收入比高考公務員高，身體也會變好。以及冷門行業「汽車檢驗員」，考過證照後35K到40K。也有人以自身經驗為例，3年前跑去考大客車司機，現在開公車很順手「用時間換錢」。部分網友也提醒原PO別輕易嘗試國營公職考試，競爭對手很多國立大學水準，且當職業考生若沒考上只是浪費時間。

大家也拍拍原PO，開始思考改變就值得鼓勵，「至少你還健康好手好腳」、「爸媽健康就贏了」，只要肯上班工作、對自己負責都算成功。700多則留言也讓網友大開眼界，「這種文竟然有那麼多人推」好奇大家是否心有戚戚焉。也有人表示「自己的條件其實跟你滿類似的」、「把快40改成快30跟我心境差不多…」。

職場 高考 保全 外送員

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