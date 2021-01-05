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最高50萬！勞動部新增補助企業辦中高齡退休準備課程

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
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配合去年12月上路的「中高齡者及高齡者就業促進法」、「退休中高齡者及高齡者再就業補助辦法」，勞動部日前公告「中高齡員工退休準備及調適協助措施」受理期間、審查等，並擴大「推動工作與生活平衡補助計畫」補助項目，增訂補助企業舉辦中高齡員工退休準備與調適協助措施，鼓勵企業辦理退休理財規劃、健康養生保健等課程，每年每家企業最高可補助50萬，2月起開放申請。

勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞表示，「推動工作生活平衡補助計畫」自2014年辦理迄今，共補助1910家次事業單位、辦理3031項員工關懷及紓壓課程、友善家庭等措施，2019年有405家企業申請、核定391家，勞動部編列1500多萬元預算，去年受疫情影響，為顧及員工身心平衡，企業更踴躍申請，有519家企業申請、最後核定468家，大幅成長。

孫碧霞說，為了配合中高齡就業專法施行，打造中高齡員工友善就業環境，今年度新增「中高齡員工退休準備與調適協助措施」補助項目，企業可申請補助辦理中高齡員工退休準備及調適協助措施，如退休理財規劃、健康養生保健課程等，協助中高齡員工為即將來臨的退休生活做生活安排或心理調適。

孫碧霞說，3月起，勞動部將陸續在北、中、南區宣導，說明「推動工作生活平衡補助計畫」申請標準、流程及線上系統操作等，並邀請企業代表分享推動工作生活平衡經驗，歡迎企業踴躍參加宣導會並提出申請。

2021年「推動工作與生活平衡補助計畫」受理申請期限為2月1日至7月底止，勞動部呼籲企業應提前評估員工需求，規劃工作與生活平衡措施或課程活動以申請補助，詳情可至工作生活平衡網查詢(https://wlb.mol.gov.tw)，或洽詢服務專線02-2369-4168。

勞動部 理財

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