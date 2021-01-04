勞動部補助職場中高齡穩定就業訓練 雇主最高領30萬元

為支持中高齡者及高齡者穩定就業，鼓勵雇主派訓中高齡及高齡勞工，勞動部今日發布「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」，提高雇主派訓中高齡者及高齡者的補助。凡雇主檢送訓練計畫至勞動部勞動力發展署所屬各分署並經審查通過後，即可指派所僱用的中高齡者及高齡者到國內公開招訓的訓練單位參加職業訓練，並申請70％訓練費用的補助，補助總額每一雇主每年最高以30萬元為限。

勞動部表示，去年12月4日已發布「在職中高齡者及高齡者穩定就業辦法」等6部子法。為利雇主申請穩定就業辦法中職業訓練補助，勞動部再於今日發布「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」並公告申請補助額度。凡雇主依經營發展及穩定留任需要，指派中高齡及高齡勞工參加國內訓練單位公開招訓的訓練課程，均可向勞動部勞動力發展署所屬分署申請補助。

勞動部表示，有意申請計畫的雇主，須於受理申請期間內至補助企業辦理員工訓練計畫網（https://onjobtraining.wda.gov.tw/）依經營發展及穩定留任需要，一次提出年度訓練計畫並上傳，且於上傳後5天內檢附申請書、訓練計畫書、設立登記證明等文件，向雇主所在地的勞動力發展署所屬分署提出書面申請。110年第一次受理期間為1月4日至2月5日，並依預算執行情形得再次公告受理，第二次以後受理期間則由勞動部勞動力發展署所屬分署依轄區分別公告。

勞動部指出，經分署審查核定通過後，雇主即可於核定次日起至當年度11月25日，指派所僱用45歲至64歲及65歲以上的員工參加國內訓練單位公開招訓的訓練課程，並於當年度12月5日前向分署申領補助訓練費用。

●110年度「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」勞動部勞動力發展署所屬分署已開始受理，有訓練需求或想進一步瞭解相關資訊的雇主，歡迎至計畫網站(https://onjobtraining.wda.gov.tw/)查詢更多訊息，