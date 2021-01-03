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職場潛規則？新鮮人「狂工作」惹怒老鳥 網吵爆：做事還做人

聯合新聞網 / 綜合報導
一名剛畢業的新鮮人因為熱血認真的工作態度，反倒引起公司前輩們的不滿。示意圖。圖片來源／ingimage
一名剛畢業的新鮮人因為熱血認真的工作態度，反倒引起公司前輩們的不滿。示意圖。圖片來源／ingimage

一名網友昨（2）日在PTT發文指出，自己有個同期進公司的同事，兩人剛好年紀相仿，都是大學剛畢業，所以關係還不錯。不過這名同事卻因為「太熱血」，做事情太努力，不但被前輩討厭，最後更被老闆「處理掉」。

原PO指出，這名同事做事常常拚命拚過頭，一個大概要花3天的案子，他只要2天，有時甚至1天半就能做完；不只如此，有時表定下午5點下班，他還會加班到8、9點，甚至10點才走。雖然看起來認真是好事，但這也導致老闆常常加案子進去，反倒造成全部的人工作量上升，而且薪水也沒有比較高。

原PO續指，後來沒多久，就開始聽到老鳥抱怨這樣害大家很累，甚至有人來找原PO，要他去打聽看看，這名熱血同事到底為何這麼拚命？在原PO的詢問下，熱血同事卻一臉疑惑的說，「工作本來就是要拚命做啊！這樣有錯嗎？」同時表示，越努力工作，時間久了錢也會變多。

話是這麼說，最後這名熱血同事在前輩的評價裡非常低，反而效率沒他好、卻懂得做人情的原PO有著更高的評價。之後這名熱血同事，更是常常被老鳥盯到滿頭包，再來因為負荷不了工作，效率降低，跟剛來時有著天壤之別，「然後老闆沒多久就把他處理掉了」。

原PO感慨表示，雖然熱血是他的優點，但感覺有點觸犯到職場的潛規則了，畢竟自己跟這名同事是同期，看到他這樣被搞走也挺難過的。

對此，底下留言紛紛為熱血同事抱不平，「我覺得你們公司不值得他留下」、「還好他被裁了，哪還需要在你們這種死水不通、不思進取的公司？」、「你有沒有想過，不是他效率變差，而是對你們心寒」、「原PO這麼年輕就有這種養老心態可不好啊」、「他未來收入會逐漸超過你」。

不過也有網友持不同看法，「受不了把工作拚到影響別人的人，哪怕他很認真」、「這不是熱血，從文章也看不出多有效率」、「這種人到哪都生存不了啊，職場是做人不是做事」；也有網友緩頰，「原PO哪有錯？但同事也沒錯，遇到對的公司會比較有成就」。

職場 PTT 加班

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