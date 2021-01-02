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他爽拿「10個月年終獎金」網一看職業：沒什麼好羨慕的
2020受到新冠肺炎影響，有許多產業度過了最難熬的一年，根據調查，已經確定會發年終的企業僅64％，低於去年的71.7%，比例創五年以來新低，但是也有行業逆勢成長，意外創下驚人的業績，有一名網友表示自己拿了「年終十個月，好爽」引起網友熱議，卻也被曝有個大缺點，一點也不令人羨慕。
網友在「Dcard」發文說，公司公布了年終獎金「拿了十個月，好爽」，他表示自己是從事海運業的，之前公司還說不確定，結果最後還是拿了十個月「爽歪歪」，他也說公司運價拿11個月、營運10個月、後勤9.6個月，創下20年來最多。
其他人看了也紛紛留言「現在跳槽還來得及嗎」、「也好想要年終十個月」、「10個月真的很猛欸」、「10個月的確是很讓人羨慕的數字」、「恭喜，不過我的年終也是長榮發的，船票在手希望無窮」、「還不確定有沒有年終的我只有羨慕的份」。
但也有人認為「我真的覺得沒什麼好酸的，海大很多我朋友跑船的，最後跑到只剩錢，老婆最後也跟人家跑，賺得錢讓老婆養小三，真的蠻辛苦的......只能一個尊敬」、「冒著老婆跟人跑的風險去拿這些錢？我寧願鑽研股票」、「這樣就能那麼開心，謝謝讓我開眼界」。
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