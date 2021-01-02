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比上班強？自己擺攤月收9萬 內行人曝經驗：真的賺

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示自己擺攤，月淨收7萬5到9萬，好奇是否有比上班強，有人覺得有，不過也很多人擔心長期週休一日或是不休，會對身體負擔太大，不是長久之計。圖／聯合報系資料照
網友表示自己擺攤，月淨收7萬5到9萬，好奇是否有比上班強，有人覺得有，不過也很多人擔心長期週休一日或是不休，會對身體負擔太大，不是長久之計。圖／聯合報系資料照

台灣有豐富的飲食文化，很多人都有著靠餐飲致富的開店夢想，但因為缺乏經驗，房子租金高的緣故下，不少人會從市場或是夜市擺攤開始，有網友說他選擇擺攤當老闆，每天淨收入約3千元，再拚一點可以再多賺一千元，一個月能賺7萬5到9萬元，好奇問「這樣有比上班強嗎？」引起網友熱議。

網友在PTT發文，表示自己一個人擺攤賣吃的，一天平均淨收入3千元，每天固定會賣完，如果拚一點可以再多一千元，準備時間大約6-7小時，擺攤時間3-5個小時，賣完就收攤，週休一日或是不休，一個月淨利約7萬5到9萬元。

不過他指出，缺點是冬天很冷，清潔工作會讓手裂掉，收攤沒什麼自己的時間，但是反而除了吃的方面之外，不會亂花錢，他也好奇這樣「有比上班強嗎？」，他也補充，賣的東西很單純便宜，不能用既定印象算利潤，客人不用等製作過程，等包裝就好，但全程都是一個人完成，沒休息時間。

網友看了也紛紛留言「不錯啊」、「如果淨利真有8萬左右，可以了啦，一堆便利商店淨利都不到十萬了」、「一些做吃真的很累，但賺得也不少」、「累，但值得，比23k責任制好多了」、「如果每天生意都這麼穩，我覺得拚一點不錯，而且這樣還不用繳稅，另外可以領很多政府補助」。

也有人建議他「可以，但是花3萬雇用一個人幫忙賣，你只要準備，這樣生活品質會高很多喔，說不定還可以擴張。」、「同樣賣吃的，一個人這樣身體會操壞，分一些利潤請員工才能長久」、「全程一個人壓力很大 ，朋友開店兩個人搞到內分泌失調。」

也有網友透露，「朋友家裡自己擺水果攤(非連鎖體系)，月營收100-150萬，淨利的話不知道」、「光不用上班擠捷運，假日人擠人就很棒」、「有聽過一個做紅豆餅的年輕老闆也是這樣，每天賣清晨到中午，收攤後煮料，只有假日請工讀一起幫忙，他說收入比上班多3倍」。

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