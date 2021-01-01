快訊

影／外送機車撞法拉利超跑薯條噴滿地 網：真的歡樂送

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞部調查：3成2育嬰留停者因家庭因素離職 女高於男

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
根據勞動部統計，截至2019年底，累計70.5 萬人申請津貼，其中女性58.3萬人，占82.6%，男性 12.2 萬人占 17.4%。示意圖／Ingimage
根據勞動部統計，截至2019年底，累計70.5 萬人申請津貼，其中女性58.3萬人，占82.6%，男性 12.2 萬人占 17.4%。示意圖／Ingimage

勞動部日前公布「育嬰留職停薪期滿復職關懷調查」指出，育嬰留職停薪平均申請期間為7.7個月，而育嬰留停期滿後沒有回到原公司以「家庭因素自願離開職場」為主因，佔32.1%，而這之中有明顯的性別差異，女性因家庭離職佔35.8%，遠遠高出男性的12.4%。

就保育嬰留職停薪津貼自2009年5月實施，根據勞動部統計，截至2019年底，累計70.5 萬人申請津貼，其中女性58.3萬人，占82.6%，男性 12.2 萬人占 17.4%。

為了解申請育嬰留職停薪者期滿後回復原職及對復職協助措施的需求，作為研擬相關政策的參據，勞動部以台灣地區已請領育嬰留職停薪津貼，並於2019年間期滿的受雇者為抽樣母體，共收集5000份有效樣本。

調查結果指出，申請育嬰留職停薪者每名子女平均申請期間為7.7個月，申請期間以「6個月」占58.4%最多，女性為8.1個月，長於男性的6.3個月，申請期間長短的考量以「兼顧家庭收入」占76.2%最多。

育嬰留職停薪期滿未返回原事業單位者，主因以「家庭因素自願離開職場」占 32.1%最高，其次為「想從事工時較短或較彈性的工作」占13.6%，再來是「轉換離家近的工作」占10.6%。

若以按性別觀察未返回原事業單位主因差距較大者，女性因「家庭因素自願離開職場」占 35.8%，較男性的12.4%高出 23.4 個百分點，而男性因「想找薪資較高或有升遷機會的工作」占 20.9%，較女性 7.3%高出 13.6 個百分點。

而育嬰留職停薪期滿重回職場工作適應困難部分，女性有困難比率29.1%也高於男性的15%。

男性 職場

延伸閱讀

調查：32.1%育嬰留職停薪者因家庭離開職場

年前還是年後離職好？ 網曝「1關鍵」：先拿到再說

金芭黎護國舞小姐遭爆到高市府上班 勞工局這樣說

最扯強迫離職理由？台灣職場遭批「跟幼稚園沒兩樣」

相關新聞

勞部調查：3成2育嬰留停者因家庭因素離職 女高於男

勞動部日前公布「育嬰留職停薪期滿復職關懷調查」指出，育嬰留職停薪平均申請期間為7.7個月，而育嬰留停期滿後沒有回到原公司...

基本工資提高 退休公務員再任職停發月退金標準也調高

今天起法定基本工資調整，銓敘部今天表示，今年起隨著基本工資提高，公務人員退撫給與發放也配合調整，退休公務人員再任職務應停...

中部金屬製品業 還有逾千職缺

勞動力發展署中彰投分署調查中部金屬製品製造業的產值占全國1/3，求才人數也長年居冠，今年求才人次逾1.6萬人，本月還有1...

國立大學畢業月領26K卻樂在其中？真相曝光網喊：羨慕！

畢業生進入社會，求職時多會注重工作內容、薪資福利等，還會期盼薪水「愈高愈好」。不過有名女大生卻頗不以為然，雖然國立大學畢業卻只領26K，並表示「樂在其中」，真相曝光後有不少網友齊喊「羨慕」。

公務員比科技業更容易「過勞死」？網曝關鍵差異

台灣「過勞死」事件時有所聞，每每出現都會引發網友議論，但近日有網友發現，近年來因過勞猝死的職業，已從科技業轉變成公務員居多，讓他覺得相當意外。

年前還是年後離職好？ 網曝「1關鍵」：先拿到再說

2020年剩下最後幾天，有些人選擇在新的一年找新工作，一名網友相當煩惱要年前還是年後離職比較好，年前離職一方面可以留給公司好印象也能提早放假，年後離職則可以多賺有薪假薪水，於是想問問網友們的想法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。