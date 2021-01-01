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勞部調查：3成2育嬰留停者因家庭因素離職 女高於男
勞動部日前公布「育嬰留職停薪期滿復職關懷調查」指出，育嬰留職停薪平均申請期間為7.7個月，而育嬰留停期滿後沒有回到原公司以「家庭因素自願離開職場」為主因，佔32.1%，而這之中有明顯的性別差異，女性因家庭離職佔35.8%，遠遠高出男性的12.4%。
就保育嬰留職停薪津貼自2009年5月實施，根據勞動部統計，截至2019年底，累計70.5 萬人申請津貼，其中女性58.3萬人，占82.6%，男性 12.2 萬人占 17.4%。
為了解申請育嬰留職停薪者期滿後回復原職及對復職協助措施的需求，作為研擬相關政策的參據，勞動部以台灣地區已請領育嬰留職停薪津貼，並於2019年間期滿的受雇者為抽樣母體，共收集5000份有效樣本。
調查結果指出，申請育嬰留職停薪者每名子女平均申請期間為7.7個月，申請期間以「6個月」占58.4%最多，女性為8.1個月，長於男性的6.3個月，申請期間長短的考量以「兼顧家庭收入」占76.2%最多。
育嬰留職停薪期滿未返回原事業單位者，主因以「家庭因素自願離開職場」占 32.1%最高，其次為「想從事工時較短或較彈性的工作」占13.6%，再來是「轉換離家近的工作」占10.6%。
若以按性別觀察未返回原事業單位主因差距較大者，女性因「家庭因素自願離開職場」占 35.8%，較男性的12.4%高出 23.4 個百分點，而男性因「想找薪資較高或有升遷機會的工作」占 20.9%，較女性 7.3%高出 13.6 個百分點。
而育嬰留職停薪期滿重回職場工作適應困難部分，女性有困難比率29.1%也高於男性的15%。
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