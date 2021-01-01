基本工資提高 退休公務員再任職停發月退金標準也調高

今天起法定基本工資調整，銓敘部今天表示，今年起隨著基本工資提高，公務人員退撫給與發放也配合調整，退休公務人員再任職務應停發月退休金和停辦優惠存款所定每月薪酬總額合計數標準也提高至2萬4000元。

銓敘部今天在臉書上表示，退休公務人員再任受限制的機關、學校、團體，每月薪酬總合計數不超過法定基本工資2萬4000元者，都不需停發月退和停辦優存，純私人機構完全沒有政府預算支薪的，也都不是限制範圍。

銓敘部表示，須計入法定基本工資項目者，包括每月固定或經常領取之薪金、俸給、工資等，不須計入法定基本工資項目的包括加班費、非固定性的專題演講或課程講授的鐘點費等給與。

銓敘部表示，身障無工作能力的遺族，領取遺屬年金或月撫卹金條件，其平均每月所得不得超過的金額標準，自今年度起也要配合提高為2萬4000元；依照公務人員退休資遣撫卹法及退撫給與發放辦法規定，身障無工作能力的遺族，指配偶或子女，領取遺屬年金或月撫卹金條件必須同時符合兩個條件，包括身障重度以上或監護宣告未撤銷，及平均每月所得未超過法定基本工資。

銓敘部表示，符合條件的遺族，除一開始申請給付時要提出證明外，之後各期要在每一年12月提出前一年度所得資料，送發放機關確認符合條件者，才可以繼續發給。