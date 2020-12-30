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國立大學畢業月領26K卻樂在其中？真相曝光網喊：羨慕！

聯合新聞網 / 綜合報導
求職者除了關注公司職缺內容、薪資福利外，有些人也重視工作環境整體氣氛。 圖／PIXABAY
求職者除了關注公司職缺內容、薪資福利外，有些人也重視工作環境整體氣氛。 圖／PIXABAY

畢業生進入社會，求職時多會注重工作內容、薪資福利等，還會期盼薪水「愈高愈好」。不過有名女大生卻頗不以為然，雖然國立大學畢業卻只領26K，並表示「樂在其中」，真相曝光後有不少網友齊喊「羨慕」。

一名女大生在Dcard發文訴說心情，她表示自己是國立大學的應屆畢業生，找了一個薪水只有26K的工作，但月休12天，工作輕鬆還可以在辦公室看劇，她做開心又沒壓力，還能每天準時下班。雖然這樣的工作她樂在其中，但日前和高中同學聚會時，卻被狂噓「國立大學怎麼薪水那麼低」、「我私立科大仔的薪水都比妳高」、「讀書不一定薪水高」、「2萬多妳也願意做喔」讓她非常難過。

她表示，其實當初應徵工作時，是月休9天、薪水也比較高，但她因為學生時期念書、打工兩頭燒，把身體搞壞，只要生理期一來就痛到快往生，老闆娘知道她的情況後，才和她商量增加休假天數，但相對的薪水會變低，等未來公司忙起來再調整。她難過的說，明明大家常說「自己高興就好，不要在意別人想法」，等她開心的時候，卻變成大家心中的「魯蛇」，「旁邊的人都在質疑你，質疑到開始懷疑自己」。

文章引起網友討論，多數網友認為，原PO的薪資若以實際工作時數換算，其實也有月薪30K以上的水準，加上工作清閒、氣氛愉快，老闆也關心員工，整體來說是不錯的工作。「想做！！！我一直在找早8晚5，或是不加班的工作」、「羡慕！以前的工作假少又壓力大，工作要開心比較重要」、「我45k天天下班壓力超大想哭」、「錢夠用就好，花不到都只是遺產」、「其實這是大家都很羨慕的工作吧，絕大部分要找高薪工作的人，不是一家之主要養家，就是要付房貸、車貸、學貸、孝親費等等，如果沒有這些壓力，我也想找這種養自己然後又涼的工作」。

不少網友也表示，如果錢夠用，平時花銷不大的話，這個工作正好適合需要休養身體的原PO，而且「大家價值觀各有不同，自己開心最重要」。但提醒，還是得好好規畫未來，可以利用這段時間進修、投資自己，「我覺得是你同學沒遠見，別太懷疑自己了，你又不是說一輩子都26K就滿足了，只是一個養身體+考研的過渡期，是對未來的投資，這份工作真的很優了」。

求職 薪資 生理期

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