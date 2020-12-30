錄取台積電！薪水不到3萬讓她猶豫 職位曝光網答案一面倒

晶圓代工龍頭「台積電」是許多人夢寐以求的公司，近日一名女網友收到台積電的聘書，然而她卻猶豫是否該去報到，因為薪水比原本工作低，不過職位曝光多數人喊「別放過洗經歷的機會」。

原PO在「Dcard」發文，最近有幸收到南科台積電的聘書，職位是助理管理師，但本薪比現職低2000元，只有2萬多，而且到台南工作需要租房，而且人資也沒說出分紅數字，加上朋友在裡面當工程師，每天加班到懷疑人生，讓她認真思考自己是否要接受這份工作。

原PO也提到，「想轉職是因為在原公司常沒事做，什麼都學不到，每天被晾在一旁，加上不受主管看重，經常被分派一些不重要的雜事，唯一優點是同事人很好」。

貼文一出，網友紛紛認為原PO應該去，「去！這樣經歷也好看點，進去看有沒有其他機會輪調，或是之後洗學歷也比較容易」、「沒有很大的經濟壓力可以去，感覺之後找工作有幫助」、「進！重點是未來性」、「爽缺當然去，行政部門只有年終沒有分紅」、「就算短期薪水較低，但對累積資歷未來發展都有幫助」、「不去妳會後悔」。

但也有人表示，「行政就是雜事通通包，事多錢少無專業」、「行政就是做雜事，不會有學習機會，勸妳別去」、「助理管理師就是打雜」、「薪水才2萬多，有點少」。