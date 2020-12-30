公務員比科技業更容易「過勞死」？網曝關鍵差異

台灣「過勞死」事件時有所聞，每每出現都會引發網友議論，但近日有網友發現，近年來因過勞猝死的職業，已從科技業轉變成公務員居多，讓他覺得相當意外。

10月時新北市金山區公所小編過勞猝死，引發外界熱議，其後又陸續發生公務員猝死事件，如12月初時一名西螺分局員警在執勤時昏倒死亡，且光是警界下半年就有8人猝死。有網友觀察到此現象，發現過去因工猝死者多為科技業員工，但近幾年卻常看到「某某員警熱愛運動，結果年紀輕輕猝死在警局；或某某公務員上台演講，在大家眼前昏倒不治」的新聞，明明兩者比較工時與工作內容，都是科技業較繁重，為何反而是「公務員猝死率比科技業高」？

不少網友針對此議題發表意見，認為是一些上級長官對下級提出不合理要求導致，「因為文組的官比理組的老闆有更多不合理的要求」、「小官員自以為是CEO，弄些有的沒的，忙死下級單位」，也有人認為可能因為「科技業猝死見怪不怪」，所以原PO忽略了。

但有網友分析，科技業雖然高工時又需要輪班，工作比公務員更累，但對科技業員工而言「工作全都是為了賺更多錢」，較不會浪費時間做沒建設的事。而公務員工作雖然看似輕鬆，但若分析員警的工作日常，不只雜務多，能對其工作「指手畫腳」的人也多，讓他們浪費更多時間應付很多無意義的命令、或製作資料表單等，遇上責任感重的警察，猝死的機率就變高了。