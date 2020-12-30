年前還是年後離職好？ 網曝「1關鍵」：先拿到再說

2020年剩下最後幾天，有些人選擇在新的一年找新工作，一名網友相當煩惱要年前還是年後離職比較好，年前離職一方面可以留給公司好印象也能提早放假，年後離職則可以多賺有薪假薪水，於是想問問網友們的想法。

一名網友在「批踢踢實業坊」女人版發文，他相當煩惱，「該年前離職還是年後離職比較好？」，他已談好新工作將在年後報到，假設年終兩個月都能拿到，且年資三年以上因此需30天前提正式離職，並提出年前離職及年後離職的好處，公司（人資）不會有意見、可以給公司留下好印象又可以提早放假，年後離職則可以多賺到年假7天的有薪假薪水，引起許多網友討論。

多數網友表示，先拿到年終獎金才是重點「年終入袋馬上提離職」、「年終到就閃人」、「要撐到年終確定入袋了再提」、「年前年後不是重點，年終有無入袋才是」、「年終沒入袋前都不能提」。

不過，有網友表示，需注意公司對離職員工的年終標準，「年終沒入袋前不要那麼肯定領得到，公司要陰你絕對可以」、「有些公司對將離職員工有一套年終標準喔」。

有網友則建議，通常會在年後離職，「通常都說年後再離職」、「年後。為什麼會有年前離職會比較有好感的錯覺」。