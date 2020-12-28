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面試被問對什麼工作內容有興趣？ 她一句話讓面試官臉垮下來

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友面試時說了一句話，卻讓面試官聽了臉當場垮了下來。 圖／ingimage
一名女網友面試時說了一句話，卻讓面試官聽了臉當場垮了下來。 圖／ingimage

面試是進入職場或是轉換工作跑道的第一步，免不了要面對面試官的各種提問，但如果給的答案讓對方不滿意，可能就會被打槍，再見出局。一名女網友發文分享自己面試第一間公司時的情況，因為被問到對什麼工作內容有興趣，她的一句話讓面試官聽了臉都垮下來，直呼「是不是讓面試官生氣了？」

原PO在《Dcard》寫道在面試第一間公司時，和面試官相談甚歡，對方對她的碩士論文也很感興趣。聊到最後，面試官問她為什麼要投這份工作？原PO回答自己在這個領域做起事情相較其他地方更容易；接著又被問到對其他什麼工作內容會有興趣？她沒有多想便說「如果單純是指工作的話，我對賺錢比較有興趣」。

原PO本來還想補充自己在休閒時間的興趣是什麼，「想說『我認為工作與興趣本來就是分開的兩件事』，然後誘導他『我能在工作上求得好的表現，是為了支撐我背後的興趣』」，但這時卻發現對方的臉有點垮下來，並且說「好的，那我們今天就先到這邊，之後會再另行通知妳」，讓她聽了有點失望，「本來以為會拿到口頭offer…是不是因為我最後這句話讓面試官生氣了？」

有網友安慰原PO說「不要為了迎合別人找一份工作，妳後期會超失落」、「我也很想像妳一樣直接講是為了賺錢，就不知道為何很多雇主不願面對這個答案？」、「我覺得還好，單純那位主管不喜歡而已，下一位說不定會覺得妳好誠實大方，不必迎合是真的」。

也有人直言建議原PO不要這樣回答，「面試官看的是妳有沒有格局的回答，哪個主官不知道來應徵的不是要錢？結果妳選擇跳了這坑」、「誰工作不是為了錢為了生活啊…面試前腦子要存一點制式回答，雖然很假掰，但面試官就是愛聽」、「妳講這句話，面試官當然不會愛聽，因為想要賺錢這件事，妳到哪裡都賺得了。妳有頂大光環，人家怕妳會跑，因為擔心小廟供不了大佛」。

Dcard 面試

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