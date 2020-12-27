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機師薪水比醫學系高卻難考？網曝「入行門檻」一堆人辦不到
航空業是大家心中的夢幻職業，每次開放招募總吸引不少人前來求職。對此，有網友表示聽說機師的薪水比醫學系高，因此他不禁好奇「機師到底有多難考」，問題曝光掀起眾人熱議。
原PO在PTT發文指出，「看到機師的薪水比醫學系高，但要考試培訓且錄取率極低，到底有多難考，據說現在有非理工科系的或非名校的也考上，有沒有機師鄉民出來說一下開飛機的感想」。
貼文一出，網友認為花費高是主要原因，「我只聽說要花幾百萬學」、「先準備個兩百萬去國外學飛，學完後再來考慮有多難考」、「其實不難，但是要花幾年跟300、500萬培訓就一堆人辦不到」、「要讀美國飛行學校，還要考一連串的證照」、「培訓機師報名條件都公開，首先就是英語和體格」、「主要是成本超級高，其他都還好」。
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