最扯強迫離職理由？台灣職場遭批「跟幼稚園沒兩樣」

俗話說「好主管帶你上天堂，壞主管讓你提早進病房！」日前，一名網友表示想知道「最扯的趕人走（離職）的理由是什麼？」並強調要是內心真實的理由，而不是書面作業上冠冕堂皇的官方理由。

原PO在PTT的職場版上發文分享，自己遇過最扯的前三名分別是「新進同事不小心喝到老鳥同事公共冰箱裡的咖啡」、「新進同事有汗味」、「女性新進同事外表亮麗」等主觀的想法逼迫新進員工離職，讓他直呼「很多幼稚的人會用很扯的理由來討厭人，不看對方的學歷經歷與實際工作表現或態度」。

對此，原PO也說明，當時新進員工不小心喝掉同事咖啡，也很禮貌的馬上要賠新一杯對方，只是遭謝絕，沒想到對方卻秋後算賬，讓人資勸退離職這名新進員工；還有同事是因體質關係，容易流汗有汗味，竟遭該組的組長故意刁難，要他「不要再出現」；更有新進女性同事因外表亮麗，使其他女同事羨煞嫉妒，因而找藉口趕走該名新進員工。

對此，許多網友也深有同感的回應表示，「這種人本來就很多」、「聽過某官股的老秘書忌妒新進的每天漂漂亮亮來上班」、「台灣人真的很會鬥」、「唉，現在就是人人自保自危的時代」、「小團體本來就很多啦，只差要不要搞你而已」。