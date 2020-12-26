快訊

比照航空黑盒子 交部修法列車駕駛台內裝錄音錄影設備

鬍鬚張用進口豬掛台豬標章？中央畜產會指業者曾掛這保證

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最扯強迫離職理由？台灣職場遭批「跟幼稚園沒兩樣」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示想知道「最扯的趕人走（離職）的理由是什麼？」 圖／ingimage
一名網友表示想知道「最扯的趕人走（離職）的理由是什麼？」 圖／ingimage

俗話說「好主管帶你上天堂，壞主管讓你提早進病房！」日前，一名網友表示想知道「最扯的趕人走（離職）的理由是什麼？」並強調要是內心真實的理由，而不是書面作業上冠冕堂皇的官方理由。

原PO在PTT職場版上發文分享，自己遇過最扯的前三名分別是「新進同事不小心喝到老鳥同事公共冰箱裡的咖啡」、「新進同事有汗味」、「女性新進同事外表亮麗」等主觀的想法逼迫新進員工離職，讓他直呼「很多幼稚的人會用很扯的理由來討厭人，不看對方的學歷經歷與實際工作表現或態度」。

對此，原PO也說明，當時新進員工不小心喝掉同事咖啡，也很禮貌的馬上要賠新一杯對方，只是遭謝絕，沒想到對方卻秋後算賬，讓人資勸退離職這名新進員工；還有同事是因體質關係，容易流汗有汗味，竟遭該組的組長故意刁難，要他「不要再出現」；更有新進女性同事因外表亮麗，使其他女同事羨煞嫉妒，因而找藉口趕走該名新進員工。

對此，許多網友也深有同感的回應表示，「這種人本來就很多」、「聽過某官股的老秘書忌妒新進的每天漂漂亮亮來上班」、「台灣人真的很會鬥」、「唉，現在就是人人自保自危的時代」、「小團體本來就很多啦，只差要不要搞你而已」。

離職 PTT 職場

延伸閱讀

客付現金訂「近兩萬餐點」 外送員傻眼：吃掉半個月薪水

4人花7k豪點「無菜單聖誕套餐」 上桌秒後悔直列黑名單

男童遭同學從上舖「推背墜落」 後腦勺直撞地面顱內出血

新冠併發症！美3歲童確診後中風 右半身都不能動

相關新聞

最扯強迫離職理由？台灣職場遭批「跟幼稚園沒兩樣」

俗話說「好主管帶你上天堂，壞主管讓你提早進病房！」日前，一名網友表示想知道「最扯的趕人走（離職）的理由是什麼？」並說明要是內心真實的理由，而不是書面作業上冠冕堂皇的官方理由。

他氣學徒不主動只在一旁滑手機 嘆「我一個月才多他2千元」

許多勞力性的工作通常都有師徒制，但或許勞動的工作太累，多數年輕人都不願做，一名工地師傅就在臉書發文抱怨有位年輕的學徒不主動，沒人吩咐要做什麼事，他就在旁邊滑手機，讓這名師傅看不下去，但網友們紛紛幫學徒緩頰，認為做多了可能還會挨罵。

遭爆料面試官侮辱同志？臺虎精釀發官方聲明道歉

日前有網友於臉書發表公開貼文，指在參加台灣知名精釀啤酒企業面試時遭受歧視，她在貼文中表示，原本滿懷期待面試、但面談卻被轟...

公司一句話約面試 求職女氣炸「不想去」掀網友論戰

許多人都有找工作的相關經驗，然而除了工作內容和薪資待遇外，求職者都希望公司內部回信方式和面試態度能用心有條理。近日一名女網友在網路上抱怨，自己收到公司面試通知，但看完邀請內容後，讓原PO毫無意願想面試，因此發文抱怨並表示歡迎網友在下方回應。沒想到此貼文一出，立刻掀起兩派人馬論戰。

北市府明年首批約聘僱人員招考 月薪最高62K

台北市今年10月27日率全國之先，推出「約聘僱人員甄試數位化系統」，如今已辦過兩個梯次的報名，24日上午10時起，截至3...

連3次被離職！她收入竟比年薪還多 網讚心態：會成功

今年疫情影響，許多公司紛紛裁員或降薪，要找工作或換新跑報也不太容易。一名網友今年待了3間公司，但也被資遣了3次，資遣費和失業補助等等加起來竟比去年年薪還多，她也幽默地自嘲自己是「被資遣資深專員」，網友也紛紛稱讚她「很樂觀」。

女求職薪水開30K 面試官此舉卻讓她直呼「不尊重專業」

公司徵才時除考量求職者的能力及條件外，求職者也會依據需求、面試官的態度作衡量。有網友分享，日前應徵了一間新創公司的部落客寫手職位，但面試過程中面試官的舉動卻讓她感到滿頭問號，文章發布後，引起網友熱烈回應。

跑遠洋船寂寞難忍沒動力？網曝年薪這數字可去：當做兵就好

2020年經濟深受新冠疫情影響，不少人的薪水出現停滯、甚至削減的現象，使得各行業薪水高低成為討論重點，其中「跑船」被讚為翻轉人生的代表行業，但是薪水多少才會讓人願意忍受寂寞轉職船員呢？

聊年薪不如談月薪？ 網分析3理由：年終幾個月要看老闆臉色

與親友聊天敘舊經常會談到薪資問題，最常聽到的是「月薪多少？」而非「年薪多高？」因此就有網友好奇，明明年薪才能反應公司的獎金結構，為何大家最常討論的卻是月薪？貼文一出隨即引起網友熱議，網友們多數認為是「年終不固定」、「講月薪比較有想像空間」及「很少做滿一年」等3個原因所致。

除了醫生！網推這些工作 「35歲前年薪可達200萬」

日前，一名網友在網路上發文表示，在各種職業中似乎只有醫師、正副機師、工程師、業務員，在35歲的時年薪有可能達200萬，其餘的職業則需累積年資到40歲以上才能超過200萬。對此，原PO也好奇詢問網友「還有沒有其他35歲年薪可達200萬的職業？」

情義值千金？女會計被欠薪幫還債 10年後老闆不認：忘了

那麼好的員工哪裡找？一名女會計10年前因公司經營不善，被積欠3個月薪水，老闆借高利貸她作保，最後跑路了她還幫忙還債。

他網路發文抱怨薪水比黑心企業低 遭公司控「損毀名譽」罰扣薪半年

現在許多人常常透過社群網站，抒發自己對生活、工作上的不滿，但也有人擔心惹禍上身，因此會盡量避談。近日就有一位日本網友，因為在網路上抱怨自己薪水太低，結果反被公司降薪懲罰。

熱門新聞

地牛翻身！上午8時28分 高雄規模4.2地震 高雄3級 屏東台南2級

醉男大戰土狗勝負分曉 摔狗被咬還面臨虐狗萬元罰款

9成民眾都用錯了！暖暖包不是用搓的、別握手中 正確用法曝光

下周三寒潮爆發！ 吳德榮：七星山有飄雪機率 跨年探5度低溫

心理測驗／喜歡的最先吃還是最後吃？測驗自己的「戀愛人格」

沒胃口誤當感冒後遺症 婦延誤就醫驗出胃癌末期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。