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他氣學徒不主動只在一旁滑手機 嘆「我一個月才多他2千元」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名工地師傅抱怨年輕學徒因為沒人吩咐要做什麼事，就在一旁滑手機，讓這名師傅看不下去。 圖／翻攝自「爆怨公社」
一名工地師傅抱怨年輕學徒因為沒人吩咐要做什麼事，就在一旁滑手機，讓這名師傅看不下去。 圖／翻攝自「爆怨公社」

許多勞力性的工作通常都有師徒制，但或許勞動的工作太累，多數年輕人都不願做，一名工地師傅就在臉書發文抱怨有位年輕的學徒不主動，沒人吩咐要做什麼事，他就在旁邊滑手機，讓這名師傅看不下去，但網友們紛紛幫學徒緩頰，認為做多了可能還會挨罵。

原PO在「爆怨公社」開頭就痛罵「現在的學徒真的是不會主動耶」，他說因為自己在忙公司的事，這名年輕學徒沒被要求要做什麼事，只好滑起手機來，等待他的吩咐，讓原PO看不下去。

他說自己做這一行20多年，一個月的薪水也不過比這些學徒多2000元，但是要處理的事情卻一堆，又要擔責任，讓他覺得很無奈。

貼文一出讓許多網友為學徒說話，「會不會是因為師傅沒指派工作，然後他也不知道接下來要做什麼，怕自作主張做錯就慘了」、「主動是好事，等等做錯讓你善後收不完」、「現在知道為啥沒人肯做了吧？ 自己動等等做錯又被嘴，不動又被抱怨學習態度不積極」、「你可以跟他說先做什麼（例如：備料等等...）！不要讓他發呆，如果連一個學徒都不會帶，也是枉費你做了20幾年」、「我也有學徒經驗，有時怕沒事做放空會被罵，會找事做，但有時多做反而被罵，師傅會反問回來『誰叫你做的』」。

還有許多人看到原PO的薪水也不敢置信，「一個月才多學徒2000，快離職吧，做工的行情沒那麼差」、「做到這樣才多2000，寧可當學徒」、「一個月多2000？還是一天啊？很少聽到師徒薪水差這麼少的耶」、「20年泥作師傅才多學徒2000！你要不要考慮自己當老闆？」、「一個月多2000，你有沒有考慮轉學徒，事情還比較少」。

爆怨公社 薪水

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