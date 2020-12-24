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公司一句話約面試 求職女氣炸「不想去」掀網友論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友日前收到一封公司面試信，原PO看完內容後完全不想去。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
一名女網友日前收到一封公司面試信，原PO看完內容後完全不想去。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

許多人都有找工作的相關經驗，然而除了工作內容和薪資待遇外，求職者都希望公司內部回信方式和面試態度能用心有條理。近日一名女網友在網路上抱怨，自己收到公司面試通知，但看完邀請內容後，讓原PO毫無意願想面試，因此發文抱怨並表示歡迎網友在下方回應。沒想到此貼文一出，立刻掀起兩派人馬論戰。

日前一名求職女網友在Dcard上貼出收到面試通知的截圖，並發文表示「我要先感謝貴公司，讓我少花時間去面試，因為本人還有工作在身，看到這種回覆我就安心多了。昨天收到這封應徵的回覆信，看了之後，秒不想去。我真的覺得如果連信也沒辦法好好寫的公司或員工，真的滿傷公司元氣的」。

只見該公司簡短回應一句「12月28日下午四點面試OK？」，讓原PO認為該公司對求職者非常不用心，也傻眼表示「雖然不知道大家求職的時候信都怎麼寫，說不定下面有幾個慣公司會酸，不過話先說在前面，我的信都是自己重新思考寫的。不回信，我還覺得能接受。這種態度的回信真的是讓人傻眼」。

此文一出，部分網友紛紛在下方留言表示原PO有些小題大作了，「忙啊，哪有時間慢慢跟妳搞」、「人力銀行這種不太算是正式郵件吧，不要太堅持自己認為的就如妳所想」、「有差？本來就不想去就講」、「還有加個ok？不錯了」、「你們好無聊哦，就一點小事而已氣成這樣，還要公審」、「本來就不想去面試，還要嗆一下...哈哈哈」、「笑死，人家有拜託你去上班嗎？不喜歡就不要去啊，在這邊靠腰會改善什麼嗎？」、「我是覺得還好啦！不是什麼愛回不回或放鴿子之類的，不想去就別去就好」、「不爽就不要來，站在公司老闆的角度，真的沒缺妳一個，因為妳不做還有別人要做」、「自己能力差，只能投沒有專業人資的公司還敢哭呀」。

除此之外，也有許多網友支持原PO認為該公司不尊重人，「禮貌和尊重是互相的好嗎？」、「真的！之前才剛遇到一個連名字都沒聽過的公司，然後我根本沒投就出現什麼叫我去面試，也是像妳這樣」、「超沒禮貌！本身也還有工作在身的話就是自己也很忙阿!求職者態度積極公司憑什麼不積極」、「HR對求職者來說就是公司的門面，讓求職者收到這種信公司真的應該檢討一下」。

該名女網友PO出公司通知面試的訊息。圖擷自Dcard
該名女網友PO出公司通知面試的訊息。圖擷自Dcard

求職 面試 薪資 Dcard

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