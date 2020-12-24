連3次被離職！她收入竟比年薪還多 網讚心態：會成功

今年疫情影響，許多公司紛紛裁員或降薪，要找工作或換新跑道不容易。一名網友今年待了3間公司，但也被資遣了3次，資遣費和失業補助等等加起來竟比去年年薪還多，她也幽默地自嘲自己是「被資遣資深專員」，網友也紛紛稱讚她「很樂觀」。

一名網友在「批踢踢實業坊」女人版發文，她今年總共待了3間公司，也被資遣了3次，第一間公司她待了兩年，由於非個人因素被離職了，她相當慌張、惶恐也很難過，被資遣的一個月後她很快地進了第二間公司上班，但3個月後卻被告知「試用期沒過」，老闆狂向原po道歉，「雖然我不知道為什麼，但是我想fire你」，並表示會幫忙寫下一份工作的推薦函，這是第2次被資遣，原po雖然相當疑惑但認為「一切只是緣分」，因此沒有太傷心。

過了2個月後，原po進了第三間公司，這次她轉換跑道直接換了產業，想換個新氣象，除犯下不可挽回的大錯，否則從沒聽過這產業資遣員工，經歷過前2次的經驗後，她更認真工作了，她拚命加班、周末自我學習還考了證照，但3個月後仍然被告知試用期沒過，主管則表示，由於當初開給原po的薪水太高，另一個人薪水比較低，跨產業加上對方對於此產業的知識也很豐富，「雖然不公平，但你們就是會被擺在一起比較」。

最後，主管向原po道歉當初面試沒說清楚職缺內容及之前負責的產品，但原po只回「沒有任何人需要為了這件事情道歉，我不可能這3個月沒得到什麼，只是緣分而已，沒事的」，主管最後詢問要自願離職還是資遣，原po立刻選擇資遣，心想「資遣我！沒事！」，雖然是第3次被資遣但是心情平靜，「突然覺得人生真幽默呢」。

原po最後也表示，「今年是個拿好拿滿遣散費的1年，但履歷也毀了的1年」，不過整體拿到的外加薪水，資遣費和失業補助等等，竟比全年年薪還多，讓她相當意外，並自嘲「今年成就約莫就是成為被資遣資深專員囉」。

網友紛紛稱讚原po，「覺得你心態非常棒耶~都沒有口出惡言或是態度不佳，而且又很樂觀，會找到適合你的工作的！」、「換個角度想，在疫情期間你還能一直找的到工作」、「不要擔心，妳很棒，好好休息，明年再出發」、「感覺你很努力，找工作很積極，一年可以馬上換三間不同職場，以後一定會爬很高的還有人生沒什麼浪不浪費的，別擔心」、「妳的心態會幫妳成功的」。