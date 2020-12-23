女求職薪水開30K 面試官此舉卻讓她直呼「不尊重專業」

公司徵才時除考量求職者的能力及條件外，求職者也會依據需求、面試官的態度作衡量。有網友分享，日前應徵了一間新創公司的部落客寫手職位，但面試過程中面試官的舉動卻讓她感到滿頭問號，文章發布後，引起網友熱烈回應。

一名網友於《Dcard》上發文分享，她應徵了一家新創公司，職務是部落客寫手，而工作內容不外乎是撰文、社群經營及製圖等，當兩方討論到薪資部分時，原PO開了30K，但對方卻笑了一下後表示，「妳不懂這市場的行情，且面試前沒有做好調查，這行最多25K到28K」，雖然最後原PO仍被成功錄取，但她考量到工作前景、及整體的面試感受後，不禁直呼「雖然是擅長的工作，但完全不尊重專業的話，永遠請不到一個好的寫手」。

有網友留言表示，「會在面試當場偷笑、訓你，絲毫不尊重面試者，最後還是錄取妳的公司，感覺不去為妙」、「他們才不懂現在的薪資行情吧」、「這個薪水要會畫圖，還要會寫文案、經營社群，是要我畫火柴人嗎？」、「有些公司真的不適合當正職」。

但也有網友認為，「我是覺得沒什好鞭的，他開這個薪水又沒有違法，妳自己覺得妳能力超過這個薪水妳就去找高薪的工作」、「工作妳自己應徵的，有能力價錢妳可以跟老闆談，不是什麼都好好好，沒有自己的堅持，跟老闆談好了面試上了，才在背後抱怨薪水低」。