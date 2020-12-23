跑遠洋船寂寞難忍沒動力？網曝年薪這數字可去：當做兵就好

2020年經濟深受新冠疫情影響，不少人的薪水出現停滯、甚至削減的現象，使得各行業薪水高低成為討論重點，其中「跑船」被讚為翻轉人生的代表行業，但是薪水多少才會讓人願意忍受寂寞轉職船員呢？

有船員在大學生論壇Dcard上詢問「月薪多少才會讓你有動力跑遠洋船」？他表示，還在念海洋大學時，就聽說想發大財就要跑遠洋，但想想遠洋船的生活，一周都覺得難熬，只好「一直龜在近洋線離不開亞洲」，同時他也附上船員薪資表證明身份。

從原PO提供的薪資表來看，近洋線資淺船副的月薪就達到16.4萬元，資深多1萬，若當到船長職，則30萬起跳，年薪少說360萬起跳，即使是職級最低的水手也有10萬薪，對比陸上職業，的確優渥許多，而遠洋月薪更高。立刻就有網友被吸引，「跑遠洋啊，當去做兵就好但是薪水比較高。做半年休半年有什麼不好」、「我就想去，可惜是女生」。

有人則提醒高薪背後的代價，「沒網路我看沒幾個人受得了，洗澡的地方遮不住全身，真以為很輕鬆啊」、「太像監獄，待到一半想跑都不行四周都海，待得住的真的有毅力」、「結果待個一年就壓力超大一靠岸馬上狂燒錢紓壓」、「很猛，但我無法」。

到底要多少才會有動力跑遠洋船呢？網友也認真回覆，「對我來說年薪至少要破500萬才有想要離開女友、家人、朋友的動機，至少拚個幾年就能買房退休。否則出海一次，犧牲掉所有陪伴的時間，恐怕收入都難以打平」、「目前29歲大約120萬吧，如果三百以上才會考慮」。