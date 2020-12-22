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聊年薪不如談月薪？ 網分析3理由：年終幾個月要看老闆臉色

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO好奇為何多數人都聊「月薪」而非「年薪」？就有網友點出幾乎只聊月薪的3大原因。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
原PO好奇為何多數人都聊「月薪」而非「年薪」？就有網友點出幾乎只聊月薪的3大原因。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

與親友聊天敘舊經常會談到薪資問題，最常聽到的是「月薪多少？」而非「年薪多高？」因此就有網友好奇，明明年薪才能反應公司的獎金結構，為何大家最常討論的卻是月薪？貼文一出隨即引起網友熱議，網友們多數認為是「年終不固定」、「講月薪比較有想像空間」及「很少做滿一年」等3個原因所致。

原PO在PTT好奇發問，表示和朋友聊薪水時，往往都是問「月薪」，卻很少人提起「年薪」，但原PO認為「年薪應該才是重點，畢竟每間公司的獎金結構不同」，因此好奇為何最常被討論的是『月薪』而非『年薪』？

貼文一出隨即引起討論，網友就整理出「年終不固定」、「講月薪比較有想像空間」及「很少做滿一年」等3個原因。有人就留言表示，「年薪會含年終，可是年終的月數會變動，所以完整的描述會是月薪+年終幾個月（+其他名目的獎金）」、「年薪有包含獎金，但獎金看老闆臉色」、「年終、績效或分紅，公司隨便找個理由就可以不發，提高本薪較實在」。

也有人留言提到，「年薪有點太私密，只講月薪可以有點想像空間」、「因為不一定待滿一整年...」、「很多職業都是年終佔年薪很大比例的」。

PTT 薪資 年薪 年終獎金

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