除了醫生！網推這些工作 「35歲前年薪可達200萬」

日前，一名網友在網路上發文表示，在各種職業中似乎只有醫師、正副機師、工程師、業務員，在35歲時年薪有可能達200萬，其餘的職業則需累積年資到40歲以上才能超過200萬。對此，原PO也好奇詢問網友「還有沒有其他35歲年薪可達200萬的職業？」

原PO在PTT的八卦板上發文說明，在30到35歲的時候，年薪可達200萬的職業似乎只有開業醫師、機師、正副駕駛、台積電的科技業工程師、外商業務職及超級業務員，其他要超過200萬的職業，應該都要慢慢累積年資到40歲以上。對此，多數網友皆點名這行業的薪水也不容小覷，紛紛表示「商船大副船長」、「跑船啊，大管跟大副都破200（萬），不用35，30歲就可以了」、「船員，大管大副以上」。

但也有部分留言說明，「自己做老闆啊」、「醫師機師牙醫」、「外商手機軟體開發、外商網頁開發，外商其實不少」、「35歲應該要財務自由了，還在依靠年薪是有多魯」、「進出口，手腕厲害有一定收入」、「繼承祖產的房東」、「我朋友36歲做業務（非保險直銷）年薪500萬」、「政治家」。