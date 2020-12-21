情義值千金？女會計被欠薪幫還債 10年後老闆不認：忘了

那麼好的員工哪裡找？一名女會計10年前因公司經營不善，被積欠3個月薪水，老闆借高利貸她作保，最後跑路了她還幫忙還債。最近她聯繫上失聯多年的前老闆，沒想到對方對欠錢一事卻說忘了，讓她不禁後悔當年的「情義相挺」。

這個考驗人性的故事，被當事人在臉書社團「爆怨公社」揭露。她在發文中指出，10年前待的公司，一開始生意很好，後來走下坡，3個月沒拿到薪水。由於老闆平時很照顧員工，所以她一路相挺、不離不棄，甚至老闆借了高利貸，她還幫忙作保，直到有一天老闆落跑，從此失去音訊。

女會計解釋，老闆當時真的對員工很好，連想預支薪水也沒第二句話，會願意幫他到這個地步，是因為把他當朋友。只是沒想到他會留債給自己扛，連同幫他還的錢和欠薪，總共約12萬。

「當初他要消失前跟我說，他拖累我，以後若是他好，會償還我的情義！」女會計說最近拿到他的聯絡方式，也聽說他在做經紀經理，過得還不錯。在網友的鼓勵下，她提起勇氣聯絡對方，結果卻讓她心寒。

「如大部分的人說的一樣，他說時間都這麼久了，薪資他真的忘了！」至於幫他還的高利貸，他則說要看到收據才認帳。這樣的結局，也讓她後悔當初的情義相挺。

對於發文者的遭遇，其他網友都認為她實在「太過善良」，「有情有義早來找妳」、「不要傻了，他完全不會理妳的！而且當年妳也被呼嚨了」、「1個月付不出薪水，我就不會繼續工作了」、「怎麼會有人跟老闆博感情勒！一個老闆要員工當保人一定有問題也準備跑路了，況且如果他有情有義不會拖10幾年不聞不問吧！」、「妳這麼有情有義世上真的少有，希望妳前老闆還有人性在」。

許多網友也指她作保太傻了，「保=人+呆」、「不管是誰都不能幫對方作保，就算是兄弟姐妹、至親的人」、「很多負債欠錢躲債權人的，其實是假破產真脫產，自己在過好日子，別人在苦哈哈」、「我知道妳是一個好人，現在這個社會像妳這樣的人難能可貴，但好人更需要學會保護好自己。希望妳能吃一塹長一智」。