他網路發文抱怨薪水比黑心企業低 遭公司控「損毀名譽」罰扣薪半年

現在許多人常常透過社群網站，抒發自己對生活、工作上的不滿，但也有人擔心惹禍上身，因此會盡量避談。近日就有一位日本網友，因為在網路上抱怨自己薪水太低，結果反被公司降薪懲罰。

根據日本媒體「弁護士ドットコムニュース」報導，日前網路上有篇黑心企業員工的文章，裡頭提到公司的月薪，只有18到22萬日幣（約新台幣49096元至60006元）。而一位網友看到文章後，轉貼到自己的社群網站上，並且抱怨「能拿20萬不錯了……我大學畢業才拿16萬（約新台幣43641元）。」

結果，該網友在網上抱怨薪資的事情，遭到公司內的同事舉發。公司事後斥責該網友「損毀名譽」、「侮辱公司」，並以此為由扣薪半年。

網友因此心生不滿，於是訴諸法律途徑。律師小澤一仁表示，本次事件純屬網友陳述薪資事實，無法構成法律上的名譽毀損和侮辱。而如果公司內規沒有相關規範，那麼以此為由進行扣薪懲罰，屬於濫用行為，這樣的處置是無效的。

這家公司的不當處置，也引來許多網友的撻伐，表示「這種小事都要扣薪的公司，還是快閃為妙」、「這類公司就算告贏了，也會裝死當沒事吧」、「建議平常就要多留紀錄，遇上這種事情才好舉發」。