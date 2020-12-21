快訊

花蓮開車撞山羌卡保險桿 駕駛一路不覺70公里帶回家

大量濃煙冒出！旭富製藥廠區中午再爆炸 警義消居民驚恐走避

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他網路發文抱怨薪水比黑心企業低 遭公司控「損毀名譽」罰扣薪半年

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友因在網上抱怨自己薪水太低，結果遭到扣薪半年處分。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本一位網友因在網上抱怨自己薪水太低，結果遭到扣薪半年處分。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

現在許多人常常透過社群網站，抒發自己對生活、工作上的不滿，但也有人擔心惹禍上身，因此會盡量避談。近日就有一位日本網友，因為在網路上抱怨自己薪水太低，結果反被公司降薪懲罰。

根據日本媒體「弁護士ドットコムニュース」報導，日前網路上有篇黑心企業員工的文章，裡頭提到公司的月薪，只有18到22萬日幣（約新台幣49096元至60006元）。而一位網友看到文章後，轉貼到自己的社群網站上，並且抱怨「能拿20萬不錯了……我大學畢業才拿16萬（約新台幣43641元）。」

結果，該網友在網上抱怨薪資的事情，遭到公司內的同事舉發。公司事後斥責該網友「損毀名譽」、「侮辱公司」，並以此為由扣薪半年。

網友因此心生不滿，於是訴諸法律途徑。律師小澤一仁表示，本次事件純屬網友陳述薪資事實，無法構成法律上的名譽毀損和侮辱。而如果公司內規沒有相關規範，那麼以此為由進行扣薪懲罰，屬於濫用行為，這樣的處置是無效的。

這家公司的不當處置，也引來許多網友的撻伐，表示「這種小事都要扣薪的公司，還是快閃為妙」、「這類公司就算告贏了，也會裝死當沒事吧」、「建議平常就要多留紀錄，遇上這種事情才好舉發」。

律師小澤一仁認為，網友這次的行為並未構成損毀名譽，算是無效處分。圖擷取自小澤一仁事務所網站
律師小澤一仁認為，網友這次的行為並未構成損毀名譽，算是無效處分。圖擷取自小澤一仁事務所網站

日本 薪水

延伸閱讀

面試找上門又突然飛了讓求職者嘆被耍 網共鳴：這是常態

不准離開我！男不甩慰留「堅持離職」 老闆怒：讓你混不下去

再紅都沒用！日本動畫師曝業界辛酸：做到住院 領得比超商員工少

前主管頻傳訊息問「交接事項」！他想回公司幫忙 網狂勸：別去

相關新聞

情義值千金？女會計被欠薪幫還債 10年後老闆不認：忘了

那麼好的員工哪裡找？一名女會計10年前因公司經營不善，被積欠3個月薪水，老闆借高利貸她作保，最後跑路了她還幫忙還債。

他網路發文抱怨薪水比黑心企業低 遭公司控「損毀名譽」罰扣薪半年

現在許多人常常透過社群網站，抒發自己對生活、工作上的不滿，但也有人擔心惹禍上身，因此會盡量避談。近日就有一位日本網友，因為在網路上抱怨自己薪水太低，結果反被公司降薪懲罰。

高雄市7場徵才釋上千職缺 交通物流保全清潔電子業招手

高雄市勞工局12月22日至24日舉辦7場徵才活動，34家廠商釋出上千職缺，包括交通、物流、保全、電子、清潔等行業，歡迎民...

「安心即時上工」時間延長 屏縣府釋出300職缺

屏東縣政府勞動暨青年發展處，為協助受疫情影響的非典型在職者勞工穩定其就業，將「勞動部安心即時上工計畫」延長至明年6月30...

安心即時上工計畫延長 桃市府再釋上千個工作機會

新冠肺炎疫情仍未平息，為穩定勞工生計，勞動部宣布延長辦理安心即時上工計畫，桃園市勞動局配合將再釋出上千個公部門的臨時工作...

男曝「高額工資」嘆年輕人不愛做工 網揭現實面：用生命換錢

薪資問題一直是大家關注的話題，對此有網友好奇「為何年輕人不投身營建業」，並曝光自己的高額薪資，貼文曝光掀起一陣熱議。

特休沒用完！她見「意外之財」嗨翻 網羨：公司缺人嗎？

近日有女網友發現戶頭多了一筆「意外之財」，結果發現是之前沒休完的特休假被換成工資，然而金額在網上曝光，眾人看完羨慕直呼「公司缺人嗎？」

男錄取台積電分享面試過程 「職位曝光」網卻反酸

晶圓代工龍頭「台積電」是許多人夢寐以求的公司，近日一名網友成功錄取台積電，並分享一連串的面試過程，然而職位曝光卻遭到不少人酸說「恭喜錄取台積電最沒地位的職務」。

為何傳產業員工「裙帶關係」比科技業多？網：爽缺和屎缺的差別

每個公司都有不同的企業文化，很多新人經過層層面試關卡，終於卡位成功入職，才發現公司內部人際關係盤根錯節，研發部的老陳和業務部的小陳原來是父子？財務部的Linda和工程部的Mike居然是夫妻？你的公司也是這樣「員工一家親」？做事說話都怕得罪人嗎？有位網友在PTT薪水板拋出話題，「為什麼傳統產業比科技業容易有員工間裙帶關係？」，引起熱烈討論。

不准離開我！男不甩慰留「堅持離職」 老闆怒：讓你混不下去

勞資雙方若要終止合作關係，通常都會希望圓滿落幕、好聚好散。不過近日一名男子因主動提離職，並且拒絕慰留，竟遭老闆怒嗆「一句話就能封殺你」，並揚言要讓他在業界待不下去，讓該男子非常擔心。

找工作的人注意囉！金管處推安心即時上工有51個名額

想找工作的人，注意囉！為提昇金門國家公園園區範圍內的整體環境清潔及配合政策辦理各項防疫措施，金管處爭取勞動部110年度「...

豪宅保全過很爽？ 網揭三點：需具備「過人專長」

在豪宅擔任保全究竟需不需要十八般武藝呢？一名網友在PTT以「豪宅保全是不是很屌？？」為題發文，他表示自己經過台北市精華地段豪宅時，看到西裝筆挺的保全人員站在門外，盯著來往民眾，外頭還下著雨，保全在豪宅屋簷下向外看，「有沒有一種說不出的爽感？」

熱門新聞

陽金公路邊坡坍方雙向不通 陽明山、金山交通幹道中斷

一張圖看天氣！兩波東北季風接力吹 冬至濕涼耶誕轉乾

影／餓到見骨...擎天崗牛隻垂死掙扎畫面曝光

今天冬至！北台有雨明漸好轉 吳德榮：本周三波東北季風

登山人數暴增！ 北大武山檜谷莊主列十大超實用「救命文」

下周三起恐帶來強冷空氣 彭啟明：跨年天氣有變數

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。