男曝「高額工資」嘆年輕人不愛做工 網揭現實面：用生命換錢

薪資問題一直是大家關注的話題，對此有網友好奇「為何年輕人不投身營建業」，並曝光自己的高額薪資，貼文掀起網友一陣熱議。

原PO在PTT發文表示，不少年輕人喜歡做服務業，雖然時數多但月薪只有兩、三萬，那為何不要來做工，隨便一個月都有六、七萬，這職業純賣體力需搬重物，加上身體較容易弄髒而已，並透露「我17號已經賺四萬多了」。

貼文一出，多數人認為此工作屬危險性高的職業，「環境很危險，用生命換錢」、「因為會有嚴重的職業傷害」、「到時候老了這邊痠那邊痛，醫院跑不完」、「新聞報導滿多工地的工安意外」、「做工很辛苦，身體容易出狀況」。

此外，有鄉民質疑薪水沒這麼高，「哪來的7萬聽你唬爛」、「一般木工日薪兩千，早八晚五，全工地最準時下班就是木工」、「7萬有點太高，除非你是技術工」、「六、七萬沒有這行情，你太天真了」、「技術工日薪最高也才5000，但那要是師傅級的才有」。

但也有人表示，「羨慕」、「這種高薪都是專業技術工」、「一個月做20天七萬不錯了，一天3500下班還不用跑健身房」。