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特休沒用完！她見「意外之財」嗨翻 網羨：公司缺人嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享特休換成工資，眾人看完羨慕直呼「公司缺人嗎」。示意圖／ingimage
網友分享特休換成工資，眾人看完羨慕直呼「公司缺人嗎」。示意圖／ingimage

近日有女網友發現戶頭多了一筆「意外之財」，結果發現是之前沒休完的特休假被換成工資，然而金額在網上曝光，眾人看完羨慕直呼「公司缺人嗎？」

原PO在臉書社團爆廢公社二館」發文表示，今（18）日早上領薪水，發現金額不對勁，後來查了薪資表才得知是去年（2019）沒休完的特休，公司直接幫忙換成錢，只見「特休未休工資」高達7萬多塊，此外伙食津貼為2400元、交通津貼1500元、職務津貼則是15000元，福利待遇讓人看了十分心動。

原PO提到，礙於今年受到疫情影響無法出國，明年（2021）疫情如果減緩，也許可以到西藏或希臘自助旅行，並透露「我是年資剛滿15年的小主管，今年的特休會留到明年使用，因此不會一直換錢」。

貼文引來廣大迴響，網友紛紛留言回應，「好公司，好企業，有良心」、「貴公司真的佛心來著」、「羨慕！我不放假頂多2萬多」、「特休獎金比我月薪還高」、「好老闆永遠都是別人的」、「阿姨，我不想努力了」、「羨慕，我們公司沒休完直接歸零」。

勞基法施行細則第24條規定，特休若因年度終結或終止契約而未休者，其應休未休之天數，雇主應發給工資。而雇主在計算應休未休的「特休」工資時，應以勞工平日工資計算。

特休未休工資高達7萬多塊。圖擷自facebook
特休未休工資高達7萬多塊。圖擷自facebook

爆廢公社 薪資

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