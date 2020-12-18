快訊

評／日本#KuToo運動：高跟鞋與職場的性別歧視

新冠境外移入＋2皆來自美國 女機師發病前四天在台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男錄取台積電分享面試過程 「職位曝光」網卻反酸

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電。本報系資料庫
台積電。本報系資料庫

晶圓代工龍頭「台積電」是許多人夢寐以求的公司，近日一名網友成功錄取台積電，並分享一連串的面試過程，然而職位曝光卻遭到不少人酸說「恭喜錄取台積電最沒地位的職務」。

原PO在「Dcard」發文表示，從大學畢業至今2年多了，原本在小科技公司上班，員工數加上老闆共4個人，因此想轉換跑道去大公司試看看。對此，他於11月8日在台積電官網填寫個人履歷，隔天便幸運收到面試通知，於11月20日到台積電六廠招募中心面試，11月27日接到人資來電約電話面試時間，接著11月29日進行電話面試，包括核對基本資料和詢問工作經驗等相關問題。

原PO透露，12月9日漏接一通台積電電話，由於遲遲等不到回撥，擔心失去工作機會，於是在12月14日寄mail詢問招募小組，當天下午人資部來電詢問「最快報到時間」，並於12月16日接到錄取「助理工程師」的通知，喜從天降的消息讓原PO激動地說「耶！進入台灣最大的公司了」。

貼文一出，網友留言酸說，「講一句比較白的，這個職缺就是技術員」、「助工很好上啦，其實跟OP一樣就萬年一樣的工作內容，而且不需要扛什麼責任」、「技術員不就是聽得懂人話+肝新鮮都可以進 」、「講白一點的低學歷也可以進去」、「助工薪水低又沒地位」。

但也有人表示，「恭喜原PO應徵成功，小心照顧身體」、「晉升人生勝利組了」、「台積助工CP值不錯，薪水還比其它公司的工程師高，福利又好」、「恭喜，從文字感覺到你的快樂」、「我覺得原PO進入夢想公司很好啊，不需要一直嘴」。

台積電 面試

延伸閱讀

她問「曾拒絕錄取公司能再投履歷嗎」 釣出面試官解答疑惑

外送鐵板燒！她打開餐點怒飆髒話 網傻眼：根本廚餘

全民買股票時代？他曝「大學生也在討論」 內行曝1警訊提醒

季節限定！全聯「草莓甜點」太誘人 網嘆：經常搶購一空

相關新聞

男錄取台積電分享面試過程 「職位曝光」網卻反酸

晶圓代工龍頭「台積電」是許多人夢寐以求的公司，近日一名網友成功錄取台積電，並分享一連串的面試過程，然而職位曝光卻遭到不少人酸說「恭喜錄取台積電最沒地位的職務」。

不准離開我！男不甩慰留「堅持離職」 老闆怒：讓你混不下去

勞資雙方若要終止合作關係，通常都會希望圓滿落幕、好聚好散。不過近日一名男子因主動提離職，並且拒絕慰留，竟遭老闆怒嗆「一句話就能封殺你」，並揚言要讓他在業界待不下去，讓該男子非常擔心。

為何傳產業員工「裙帶關係」比科技業多？網：爽缺和屎缺的差別

每個公司都有不同的企業文化，很多新人經過層層面試關卡，終於卡位成功入職，才發現公司內部人際關係盤根錯節，研發部的老陳和業務部的小陳原來是父子？財務部的Linda和工程部的Mike居然是夫妻？你的公司也是這樣「員工一家親」？做事說話都怕得罪人嗎？有位網友在PTT薪水板拋出話題，「為什麼傳統產業比科技業容易有員工間裙帶關係？」，引起熱烈討論。

找工作的人注意囉！金管處推安心即時上工有51個名額

想找工作的人，注意囉！為提昇金門國家公園園區範圍內的整體環境清潔及配合政策辦理各項防疫措施，金管處爭取勞動部110年度「...

豪宅保全過很爽？ 網揭三點：需具備「過人專長」

在豪宅擔任保全究竟需不需要十八般武藝呢？一名網友在PTT以「豪宅保全是不是很屌？？」為題發文，他表示自己經過台北市精華地段豪宅時，看到西裝筆挺的保全人員站在門外，盯著來往民眾，外頭還下著雨，保全在豪宅屋簷下向外看，「有沒有一種說不出的爽感？」

雇用銀齡族為珍寶 勞部頒獎促熟齡就業

「家有一老如有一寶，在職場上也是！」勞動部次長林三貴16日頒發第二屆「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」，總計表揚14家企業及非營利組織、2位從業人員，並強調中高齡和高齡勞工是職場中珍貴的人力資源，推動友善職場能更凝聚中高齡和高齡勞工向心力，進而達到勞資雙贏。

師徒制扭轉斷層 榮星紙業獲中高齡就業績優獎

「中高齡及高齡者就業促進法」本月初上路，勞動部今舉行第2屆「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」頒獎典禮，表揚14家企業及非...

工作與生活互相成就！漫威的英雄們 都是下班後才當超人的

有的人會說，我真的不知道自己想做什麼、渴望什麼，所以用金錢來設定目標。我們的確可以用數字來作為指標，譬如：我想要賺到一百萬，但「為什麼」要賺到一百萬呢？賺到這個金額要拿來做什麼呢？這才是需要思考的事。否則達到了這個數字，只會開心一陣子，立刻就又會繼續追求下一個數字目標。

加盟直營差很大！超商年終曝光 內行人透露：有店長領22萬

又快到了年底，上班族辛苦了一年，最期待的就是「領年終」的那刻，各行各業領到的年終數量也常是熱門討論話題，有人就好奇在超商上班的員工，可以拿到多少年終獎金，有內行人解答，若為直營店正職至少有10萬元，甚至有看過店長一次領到22萬。

職場求生術／找工作換單位 重新試用心不平

新聞學系畢業的阿強（化名）退伍後進入媒體界，公司為評估新進員工的能力，稱會有9個月試用期，薪水與一般正職相比較少。阿強雖...

應徵藥局助理考背詩、唸台語 她問薪資被嗆：又還沒錄取

人人都想找到一份好工作，但求職過程難免會遇到不適合的公司。一名網友日前去應徵藥局助理，面試人員不但遲到、態度不佳，筆試考題更讓她覺得莫名其妙，其他網友看了也嘆，「還沒錄取就這樣，錄取了一定更慘。」

桃捷第二次人才招募1729人爭54職缺 錄取率僅3.12％

桃園捷運公司今天在國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校，舉行109年度第二次人才招募第一試（術科+筆試），共吸引17...

熱門新聞

一百萬顆第二型糖尿病藥將回收 醫師籲患者速回診換藥

新版口罩實名制31日上路 庫存超量藥局即起停配

一張表看降雨分布多極端！北宜半個月破千毫米 南部人哭求雨神眷顧

白天出太陽高溫上看29度 吳德榮：今晚北部天氣驟變

年末到明年還有三大旅遊補助！詳解版日曆教戰 一次揭曉怎麼用

人妻屢遭外遇夫痛毆！門牙+肋骨斷 學姐冷回「喔」卻被讚翻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。