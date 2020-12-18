男錄取台積電分享面試過程 「職位曝光」網卻反酸

晶圓代工龍頭「台積電」是許多人夢寐以求的公司，近日一名網友成功錄取台積電，並分享一連串的面試過程，然而職位曝光卻遭到不少人酸說「恭喜錄取台積電最沒地位的職務」。

原PO在「Dcard」發文表示，從大學畢業至今2年多了，原本在小科技公司上班，員工數加上老闆共4個人，因此想轉換跑道去大公司試看看。對此，他於11月8日在台積電官網填寫個人履歷，隔天便幸運收到面試通知，於11月20日到台積電六廠招募中心面試，11月27日接到人資來電約電話面試時間，接著11月29日進行電話面試，包括核對基本資料和詢問工作經驗等相關問題。

原PO透露，12月9日漏接一通台積電電話，由於遲遲等不到回撥，擔心失去工作機會，於是在12月14日寄mail詢問招募小組，當天下午人資部來電詢問「最快報到時間」，並於12月16日接到錄取「助理工程師」的通知，喜從天降的消息讓原PO激動地說「耶！進入台灣最大的公司了」。

貼文一出，網友留言酸說，「講一句比較白的，這個職缺就是技術員」、「助工很好上啦，其實跟OP一樣就萬年一樣的工作內容，而且不需要扛什麼責任」、「技術員不就是聽得懂人話+肝新鮮都可以進 」、「講白一點的低學歷也可以進去」、「助工薪水低又沒地位」。

但也有人表示，「恭喜原PO應徵成功，小心照顧身體」、「晉升人生勝利組了」、「台積助工CP值不錯，薪水還比其它公司的工程師高，福利又好」、「恭喜，從文字感覺到你的快樂」、「我覺得原PO進入夢想公司很好啊，不需要一直嘴」。