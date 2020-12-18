為何傳產業員工「裙帶關係」比科技業多？網：爽缺和屎缺的差別

俗話說，「職場上『有關係』就沒關係，『沒關係』就有關係。」每個公司都有不同的企業文化，新人經過層層面試關卡，終於入職報到，這才發現公司內部人際關係盤根錯節，研發部的老陳和業務部的小陳原來是父子？財務部的Linda和工程部的Mike居然是夫妻？你的公司也是這樣「員工一家親」？做事說話綁手綁腳？有位網友在PTT薪水板拋出話題，「為什麼傳統產業比科技業容易有員工間裙帶關係？」，引起熱烈討論。

原PO說，工作至今10年了，發現傳統產業(譬如中鋼、台船、台塑)，許多新進員工的爸爸、叔叔、媽媽都在裡面上班，但科技業反而沒有這種現象。原PO推測出兩大原因，「科技產業在台灣發展還不夠久，竹科也才40年」、「傳產工作節奏比較慢，進去後『吃好大家報』，親戚們就一起進來了。」他求教網友還有別的原因嗎？

有人認為科技業門檻較高，「你全家都唸電資嗎？...科技業平均來說比較有門檻，就這麼簡單而已」。「科技業上班好同事，下班不認識...介紹的人不符合預期是給自己找麻煩」、「一般都非專業技術的缺，才有介紹的機會」、「科技業自己都不打算久待了，推薦自己人幹嘛」。有人認為主要取決於工作本身，「跟傳產、科技業好像沒什麼關係，如果公司薪資福利不錯，都會出現自己人拉自己人的問題」、「你是不知道公部門更誇張哦？」、「傳產做人比較重要」、「這就是爽缺跟屎缺的差別」。

也有人認為是時間因素，「因為傳產幹到65退休，所以有子侄輩可以推進去...科技6x歲，可能早就賺翻退休了... 四、五十歲的小孩可能還在念國小國中...再等個十幾年就有機會看到了」。