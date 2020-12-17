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不准離開我！男不甩慰留「堅持離職」 老闆怒：讓你混不下去
勞資雙方若要終止合作關係，通常都會希望圓滿落幕、好聚好散。不過近日一名男子因主動提離職，並且拒絕慰留，竟遭老闆怒嗆「一句話就能封殺你」，並揚言要讓他在業界待不下去，讓該男子非常擔心。
一名網友今（17）日在PTT發文指出，昨晚提離職，老闆原先不答應，但因為他很堅持，老闆竟直言，「這個圈子很小，很多同行都是我同學、同事，我一句話就能封殺你，在這個圈子混不下去」，此話一出也讓原PO擔心到睡不著，失眠一整晚，因此上網詢問眾人意見。
對此，底下留言紛紛要他別怕，「可以調查一下他是不是真這麼厲害啊」、「會嗆這句的差不多都沒人理」、「剛出社會才會怕這句」、「看來那個圈也沒什麼競爭力吧，換不同類型的啊」、「有能力大家搶著要 ，沒能力懶得封殺你」、「想太多了啦！這麼小咖會花時間弄你？」
也有網友分享經驗，「我至少聽過兩個老闆這樣對我說過，30歲後我就自己開公司，在業界也拿了不少獎，封殺個西瓜」；還有人提醒原PO，「看看公司有啥違規事項的，離職時順便檢舉一波」。
不過也有網友認為老闆的話不一定只是說說而已，因為台灣業界真的很小，「有些同地區同行業是真的，高層很多都是好朋友」、「我同事有次請假去面試，我主管隔天就知道了」。
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