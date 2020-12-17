屏東安心即時上工300職缺 即日起開放登記
勞動部安心即時上工計畫實施期限延長到民國110年6月30日，屏東縣政府今天表示，釋出300職缺，即日起開放登記。
屏東縣政府勞動暨青年發展處表示，為協助受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響生計勞工，因應衛生福利部秋冬防疫專案上路，即日起招募安心即時上工人力。
屏縣府表示，300個職缺包含衛生局、社會處、戶政、地政及各鄉鎮公所等公部門單位防疫相關工作，只要過去一年內曾參加勞工保險或就業保險，不限投保薪資都可申請，但曾任職這個計畫累計超過480小時或工作期間已超過6個月，不能重覆申請。
安心即時上工計畫每小時工作津貼為新台幣160元，每月最高80小時，最高補貼1萬2800元。
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