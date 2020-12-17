豪宅保全過很爽？ 網揭三點：需具備「過人專長」

在豪宅擔任保全究竟需不需要十八般武藝呢？一名網友在PTT以「豪宅保全是不是很屌？？」為題發文，他表示自己經過台北市精華地段豪宅時，看到西裝筆挺的保全人員站在門外，盯著來往民眾，外頭還下著雨，保全在豪宅屋簷下向外看，「有沒有一種說不出的爽感？」

對此有網友表示不認同，指出豪宅保全要很能應付住戶，「聽說有些鄰居會仗著有錢刁難這些保全」、「我家下面的保全都要對住戶鞠躬哈腰」、「說實在有點無聊，有些住戶刁到你很難受」；不過也有網友說，「誰會去刁難自己家的保全？都常送吃的」。

還有網友指出，豪宅保全這份工作也需要專業，且工時長，「認人功力要很強，人走到電梯時已經按好樓層等你進去」、「一天12小時月休6天」、「聽說薪水不錯，但要真的能打」，也算是一種過人專長。

實際到104上查詢「豪宅保全」這4個字，並限定雙北區域，可以發現大多月薪落在37K至40K之間，不過一天工時長達12小時，月休日多數寫「依公司規定」，少數公司標示月休「6到7天」。 如果以一個月30天計算，上班24天薪水37K，日薪約1541元，再算上一天12小時，平均時薪落在128元；若以月薪40K計算，其他條件不變的情況下，時薪約落在138元。