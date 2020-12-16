師徒制扭轉斷層 榮星紙業獲中高齡就業績優獎

「中高齡及高齡者就業促進法」本月初上路，勞動部今舉行第2屆「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」頒獎典禮，表揚14家企業及非營利組織等，獲獎之一的榮星紙業，85名員工裡，中高齡員工占了28人，榮星紙業董事長蔡月桃說，10多年前意識到員工年齡斷層問題，因此推動師徒制，發給傳承經驗的資深員工獎金，也替願意學習的年輕員工加薪，成功扭轉危機。

勞動部表示，今年是第二次辦理選拔，除表揚績優企業和非營利組織外，特別增加從業人員組，肯定在單位中默默為中高齡及高齡員工付出努力的相關人員，最終共8家企業、6家非營利組織及2名從業人員得獎。

勞動部次長林三貴表示，中高齡及高齡勞工是職場中珍貴的人力資源，推動友善職場更能凝聚中高齡及高齡勞工向心力，期許得獎單位的優良措施及作法可發揮擴散效應，讓更多事業單位重視中高齡及高齡勞工，建構穩定友善的職場環境。

獲獎之一的榮興紙業，中高齡員工就佔了整體的三分之一，蔡月桃說，她在10多年前就發現紙業員工有年齡斷層問題，因此錄用各個年齡曾的員工，更建立師徒制，制定教育訓練辦法，給予中高齡員工導師獎金加給20%，也鼓勵中高齡員工休閒進修，補助5成學費，此外，若年輕員工願意向資深導師學習技術，學成就可加薪。

蔡月桃說，除了增高工作檯、研發十字釘等工作環境，對於中高齡員工的飲食也特別照顧，提供清淡、多元的員工餐，也減少50歲以上員工的加班次數。

本屆得獎名單還包括雲朗觀光股份有限公司高雄分公司、農友種苗股份有限公司、安心食品(MOS Burger)、自鵬紙器、俐合奕公司、寒軒大飯店、東纖精密工業、嘉義基督教醫院、安南醫院、弘道老人福利基金會、建佑醫院、大愛護理之家、向日葵護理之家；績優人員獎項之得獎者則是張榮利及吳梅桂，主動結合政府職務再設計措施，強化公司內部觀念，給予中高齡員工鼓勵及支持，使員工穩定續留職場。