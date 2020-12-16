雇用銀齡族為珍寶 勞部頒獎促熟齡就業

「家有一老如有一寶，在職場上也是！」勞動部次長林三貴16日頒發第二屆「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」，總計表揚14家企業及非營利組織、2位從業人員，並強調中高齡和高齡勞工是職場中珍貴的人力資源，推動友善職場能更凝聚中高齡和高齡勞工向心力，進而達到勞資雙贏。

建立制度達世代傳承

獲獎的安心食品（MOS Burger）僱用超過千名的中高齡員工，更提供各分店中高齡員工彈性工時，並特別規劃兼職人員晉升正職人員考核機制；俐合奕公司及寒軒大飯店支持中高齡聘用政策，主動提出改善措施及投入多項輔助設備，減輕員工負擔；嘉義基督教醫院及安南醫院不僅為員工申請輔具，更運用自身資源提供員工健康檢查，並設置師徒制、青銀共創模式等以達到世代傳承。

另外，本次新增績優人員獎項，得獎者為詠順科技公司人資經理張榮利和城貿公司專案課長吳梅桂，兩人主動結合政府職務再設計措施，給予中高齡員工鼓勵和支持，使員工穩定續留職場。張榮利表示，公司中有獎勵優秀中高齡員工的制度，透過適時給予中高齡和高齡員工獎勵，能讓他們更樂意留在職場。

鼓勵企業聘僱中高齡

「台灣在107年進入高齡社會，114年將進入超高齡社會，如何運用中高齡和高齡的勞動力來增加國家的競爭力，是一個重要的課題。」林三貴說，今年台灣的中高齡勞動參與率為64.2%，較以往提升，但比起日本、德國或美國的中高齡勞動參與率達70至80%，我們還有努力的空間。

林三貴表示，12月4日正式施行的《中高齡者及高齡者就業促進法》，除了協助失業的中高齡和高齡朋友再就業，鼓勵退休朋友重返職場，也希望留住已在就業市場的中高齡員工；今日表揚14家企業及非營利組織、2位從業人員，期望藉此激勵更多單位參與響應。

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