聽新聞
test
0:00 / 0:00

加盟直營差很大！超商年終曝光 內行人透露：有店長領22萬

聯合新聞網 / 綜合報導
有人好奇在超商上班的員工，可以拿到多少年終獎金，有內行人解答，若為直營店正職至少有10萬元，甚至有看過店長一次領到22萬。 圖／ingimage
有人好奇在超商上班的員工，可以拿到多少年終獎金，有內行人解答，若為直營店正職至少有10萬元，甚至有看過店長一次領到22萬。 圖／ingimage

又快到了年底，上班族辛苦了一年，最期待的就是「領年終」的那刻，各行各業領到的年終數量也常是熱門討論話題，有人好奇在超商上班的員工，可以拿到多少年終獎金，有內行人解答，若為直營店正職至少有10萬元，甚至有看過店長一次領到22萬。

網友在「Dcard」發文詢問，現在在統一超商上班，最近有點想要轉換跑道，但是家人希望自己可以領個年終，很多同學之前做過超商工讀時，只有過年上班有薪水DOUBLE外，沒有領到年終，因此他想問「超商工作沒有年終是正常的嗎？」

此文一出也引起網友討論「超級正常」、「直營一定有，加盟只能看老闆肯不肯敢不敢給，只能說遇到好老闆很重要啊～」、「之前做了兩家超商都沒年終，後來換到一家加盟店有發一個月年終，基本上發不發、發多少還是看業主意願吧」、「加盟看店長，有些店長人很好年終不會比直營差」。

但也有內行人指出「直營正職基本10萬起跳，工讀生就年終一個月而已，目前在直營當大夜，統一直營真的不錯，但要往上升，很敢給，也不會倒，今年疫情也沒有影響，加盟基本上沒有年終」、「我們店長領220k」、「年終領10萬up的路過」。

不過根據yes123求職網的年終獎金調查，受疫情影響，僅預估有56%勞工有年終拿，幅度創年新低，年終獎金較高的產業分別是「金融保險與會計統計業」（2.5個月）、「科技資訊業」（1.89個月）、「醫護與生技業」（1.56個月），以及「傳統製造業」（1.5個月）、「營建與不動產業」（1.45個月）。

統一超商 年終獎金

延伸閱讀

冬天討厭推賣場購物車！原因曝光苦主超共鳴：簡直是惡夢

他去超商結帳報電話累積點數 回家收到陌生男「恐怖訊息」

超商店員偷加值iCash128元 下場關4月不能易科罰金

超商咖啡「一杯賺多少」？ 網曝內幕：成本不到10元

相關新聞

加盟直營差很大！超商年終曝光 內行人透露：有店長領22萬

又快到了年底，上班族辛苦了一年，最期待的就是「領年終」的那刻，各行各業領到的年終數量也常是熱門討論話題，有人就好奇在超商上班的員工，可以拿到多少年終獎金，有內行人解答，若為直營店正職至少有10萬元，甚至有看過店長一次領到22萬。

職場求生術／找工作換單位 重新試用心不平

新聞學系畢業的阿強（化名）退伍後進入媒體界，公司為評估新進員工的能力，稱會有9個月試用期，薪水與一般正職相比較少。阿強雖...

應徵藥局助理考背詩、唸台語 她問薪資被嗆：又還沒錄取

人人都想找到一份好工作，但求職過程難免會遇到不適合的公司。一名網友日前去應徵藥局助理，面試人員不但遲到、態度不佳，筆試考題更讓她覺得莫名其妙，其他網友看了也嘆，「還沒錄取就這樣，錄取了一定更慘。」

桃捷第二次人才招募1729人爭54職缺 錄取率僅3.12％

桃園捷運公司今天在國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校，舉行109年度第二次人才招募第一試（術科+筆試），共吸引17...

高雄8場徵才釋上千職缺 國賓王品微笑單車等廠商招手

高雄市勞工局12月14日至18日辦8場徵才活動，59家廠商釋出上千職缺，包括國賓飯店、王品餐飲、微笑單車等廠商，歡迎民眾...

桃捷今年度二次人才招募 筆試錄取率僅3.12%

桃捷公司今年度第二次人才招募，今(13)日於國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校舉行第一試(術科+筆試)，本次招募共...

面試找上門又突然飛了讓求職者嘆被耍 網共鳴：這是常態

投履歷時收到面試通知，往往令人感到開心，不過一名女網友近日指出，一間公司邀約她面試，雙方並洽詢面試時間，對方告訴她要跟主管商量後就突然沒下文，等到原PO主動詢問，又被告知「主管覺得履歷不符合職務需求」，讓她相當傻眼，直呼是不是在「耍人？」對此，網友紛紛感嘆這種現象是常態，並透露各自的親身慘況。

她問「曾拒絕錄取公司能再投履歷嗎」 釣出面試官解答疑惑

求職者找工作不會只投遞一間公司履歷，因此可能收到多家公司的錄取通知，對此，一名女網友好奇詢問「假如曾拒絕過錄取的公司，現在再投履歷適合嗎」，問題曝光後，釣出面試官解答疑惑。

人資最恨求職者「踩這些地雷」 網喊不認同：當我們太閒？

許多人求職往往不會只投單家企業，為了快速找到工作，常常會一次投許多感覺不錯的工作履歷，不過一名自稱人資（HR）的網友在Dcard發文，點出求職者需注意不要踩到這些「地雷」，有些HR碰到會哭笑不得，有的甚至會直接拉黑，提醒大家一定要盡量避免。

桃客違規卻嚴懲吹哨者司機 工會代表要求勞檢

台灣汽車客運產業工會勞工上午在立委陪同下舉行「桃客違規上百件，吹哨司機被算帳」記者會，針對桃園客運因為員工揭發公司違規分...

一場疫情讓他們看見職涯新樣貌 海歸人：台灣職場大進化 機會不比國外差！

今年一場疫情，許多長期在國外工作的台灣人才蔚成一股洶湧的「海歸派」，他們權衡考量的，或許不完全是薪資，而是對於「事業」和「安全生活環境」的側重。

2021年加薪意願較高的行業 科技、營建、醫護最被看好

「疫情年」突圍，台灣GDP成長率有望「保二」！只是處於這樣的大環境，上班族是否滿意目前待遇？根據yes123求職網今（1...

熱門新聞

整理包／倒數計時！三倍券還沒花嗎？四大振興券期限、晚鳥優惠一次看

北捷車廂驚傳異味 龍山寺站擠爆、1200名乘客請下車

限量50萬杯！GODIVA醇緻熱巧克力升級回歸7-ELEVEN

為什麼櫛瓜這麼紅？料理方法曝光 網讚：適合不愛青菜味的人

一年就等這次！ 大規模雙子座流星雨今晚達高潮

寶寶米餅用國產米鎘超標 農糧署有疑慮將追查農田汙染

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。