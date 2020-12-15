加盟直營差很大！超商年終曝光 內行人透露：有店長領22萬

又快到了年底，上班族辛苦了一年，最期待的就是「領年終」的那刻，各行各業領到的年終數量也常是熱門討論話題，有人好奇在超商上班的員工，可以拿到多少年終獎金，有內行人解答，若為直營店正職至少有10萬元，甚至有看過店長一次領到22萬。

網友在「Dcard」發文詢問，現在在統一超商上班，最近有點想要轉換跑道，但是家人希望自己可以領個年終，很多同學之前做過超商工讀時，只有過年上班有薪水DOUBLE外，沒有領到年終，因此他想問「超商工作沒有年終是正常的嗎？」

此文一出也引起網友討論「超級正常」、「直營一定有，加盟只能看老闆肯不肯敢不敢給，只能說遇到好老闆很重要啊～」、「之前做了兩家超商都沒年終，後來換到一家加盟店有發一個月年終，基本上發不發、發多少還是看業主意願吧」、「加盟看店長，有些店長人很好年終不會比直營差」。

但也有內行人指出「直營正職基本10萬起跳，工讀生就年終一個月而已，目前在直營當大夜，統一直營真的不錯，但要往上升，很敢給，也不會倒，今年疫情也沒有影響，加盟基本上沒有年終」、「我們店長領220k」、「年終領10萬up的路過」。

不過根據yes123求職網的年終獎金調查，受疫情影響，僅預估有56%勞工有年終拿，幅度創年新低，年終獎金較高的產業分別是「金融保險與會計統計業」（2.5個月）、「科技資訊業」（1.89個月）、「醫護與生技業」（1.56個月），以及「傳統製造業」（1.5個月）、「營建與不動產業」（1.45個月）。