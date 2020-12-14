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應徵藥局助理考背詩、唸台語 她問薪資被嗆：又還沒錄取

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享她面試藥局助理的不愉快經驗。 圖／Ingimage
一名網友分享她面試藥局助理的不愉快經驗。 圖／Ingimage

人人都想找到一份好工作，但求職過程難免會遇到不適合的公司。一名網友日前去應徵藥局助理，面試人員不但遲到、態度不佳，筆試考題更讓她覺得莫名其妙，其他網友看了也嘆，「還沒錄取就這樣，錄取了一定更慘。」

「心情到現在都還很惡劣」，這名女網友在臉書社團「爆怨公社」分享她一次不愉快的面試經驗。她說日前去一間藥局應徵助理時，自己準時抵達，而負責面試的經理卻遲到了。不僅如此，藥局經理在面試時的口氣、態度都很差，一直挑語病，當她詢問薪資、上班時間、工作內容等資訊時，經理還不悅的回應：「妳又還沒被錄取，告訴妳有用嗎？」讓她覺得整個過程都很不舒服，回想起來也不禁生氣，「為什麼要請沒相關經驗的人去面試，然後再羞辱人呢？」

她也貼出了筆試的AB兩份考卷，直呼考題「誇張」。考卷中包括中翻英、計算題、默寫詩句，還要口試用台語唸出「氣溫逐漸下降，國內湧現感冒群聚疫情。據衛福部疾管署監測顯示，上周感冒門診就醫達833人次」這個句子，以及用英文唸出所列藥品名。

網友們看到她的面試情形，也紛紛替她抱不平，「這種盛氣凌人氣勢，我肯定無法接受，選擇權很多，不差這一間」、「這是在應徵播音員嗎？」、「這種態度找不到員工上班活該，就忙死他自己」、「這種工作是月薪10萬嗎？」、「小小的藥局，薪水是多高，考成這樣，不如去電子廠」，也有過來人表示曾應徵過藥局，但後來去好市多，「各方面都完勝」。

不過也有人檢視考題後，認為並非毫無道理，「其實只是在測妳基本的短期記憶行不行而已」、「底下的英文基本上都是藥物名稱，要會是基本的」、「感覺這些考題就是考記憶，運算及語言能力，藥師多少都會需要」、「不用直翻啊，意思說出來就好…不過資訊不清的我都不會去」。

藥局的筆試考題，不但有中翻英、計算題，甚至要背詩、唸台語。 圖擷自「爆怨公社」
藥局的筆試考題，不但有中翻英、計算題，甚至要背詩、唸台語。 圖擷自「爆怨公社」

藥局的筆試考題，不但有中翻英、計算題，甚至要背詩、唸台語。 圖擷自「爆怨公社」
藥局的筆試考題，不但有中翻英、計算題，甚至要背詩、唸台語。 圖擷自「爆怨公社」

求職 面試 爆怨公社

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