面試找上門又突然飛了讓求職者嘆被耍 網共鳴：這是常態

投履歷時收到面試通知，往往令人感到開心，不過一名女網友近日指出，一間公司邀約她面試，雙方並洽詢面試時間，對方告訴她要跟主管商量後就突然沒下文，等到原PO主動詢問，又被告知「主管覺得履歷不符合職務需求」，讓她相當傻眼，直呼是不是在「耍人？」對此，網友紛紛感嘆這種現象是常態，並透露各自的親身慘況。

一名女網友在Dcard發文，貼出兩張照片，可以看到一間公司邀約她面試，而她則禮貌詢問面試時間。此時，對方請她稍等，表示要先跟主管預約時間，晚點再聯繫原PO，而原PO也答應了。

由於遲遲未收到回覆，隔了一天，原PO後來主動詢問對方結果如何，結果公司表示，「您好，經主管評估後，不符合職務需求，感謝您！」、「不好意思」、「若之後有其他職務需求再跟您聯繫」，讓原PO直呼「超傻眼」。她表示，一開始公司不是看過履歷後才會通知她嗎？為何等了一天，還要讓她主動詢問才說不適合？是在耍人嗎？

對此，網友紛紛表示這種狀況其實很常見，「現在一堆公司主管都不會先看履歷，妳這已經算好的，至少不是到現場主管才告訴妳不適合」、「雖然替妳遭遇感到遺憾，但是這是常態」、「一堆不看履歷自傳的職務要求，浪費時間」、「搞不好是HR（人資）覺得妳履歷不錯，想找妳來面試，但主管看完後覺得不符合部門要求才會這樣」。

也有網友吐親身慘況，「面試後等了快三周，終於電話打來說已錄取，約報到時間，我也同意了。兩天後跟我說不缺，一直跟我說不好意思，我問原因才說正取要來報到，我是備取，所以不好意思沒上」、「前三個禮拜去面試，請我去試做還沒薪水，叫我考慮回覆他們，回覆之後到現在兩個禮拜過去，沒下文，連回應都沒有，如果試做覺得不適任也可以告知阿」。

公司主動邀約面試。圖擷自 Dcard