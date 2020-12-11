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她問「曾拒絕錄取公司能再投履歷嗎」 釣出面試官解答疑惑

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇「假如曾拒絕過錄取的公司，現在再投履歷適合嗎」，貼文一出掀起眾人熱議。 示意圖／ingimage
網友好奇「假如曾拒絕過錄取的公司，現在再投履歷適合嗎」，貼文一出掀起眾人熱議。 示意圖／ingimage

求職者找工作不會只投遞一間公司履歷，因此可能收到多家公司的錄取通知，對此，一名女網友好奇詢問「假如曾拒絕過錄取的公司，現在再投履歷適合嗎」，問題曝光後，釣出面試官解答疑惑。

原PO在「Dcard發文表示，當時自己不在錄用正取名單，因此轉換了生涯規劃，後來人資致電說備取有上，但經過各方考量決定婉拒邀約，「但如果現在又投一次履歷，人資會知道我曾經投過履歷，而且備取上卻沒去的紀錄嗎？想問大家對於這狀況有沒有其它意見」。

貼文一出，網友認為若有職務需求，公司沒理由會拒絕，「投就對了沒關係，人在每個階段會成長，也許公司也需要妳」、「投啊我也有這樣過，多年後的第二次面試也上了」、「投，反正又沒有損失」、「基本上過了一年就不用太在意」、「我現在的工作就是二次上的，第一次被拒絕，後來過一個月再投就錄取了」。

但也有人提出不同看法，「大公司系統會有紀錄，尤其是有使用人力銀行的，一定會提供應徵紀錄給企業看，這會一直保留」、「會，系統都會做紀錄，不用浪費時間再投」、「基本上會被公司記錄列為黑單」。

對此，有面試官跳出來回應，「基本上是看HR（人資），其實在人力銀行可以備註，或是你有沒有印象點，不然老實說其實沒差」。

求職 面試 履歷 Dcard

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