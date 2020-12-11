人資最恨求職者「踩這些地雷」 網喊不認同：當我們太閒？

許多人求職往往不會只投單家企業，為了快速找到工作，常常會一次投許多感覺不錯的工作履歷，不過一名自稱人資（HR）的網友在Dcard發文，點出求職者需注意不要踩到這些「地雷」，有些HR碰到會哭笑不得，有的甚至會直接拉黑，提醒大家一定要盡量避免。

1、公司所有的職缺都投

原PO表示，經常碰到同一個人把公司所有的職缺都投了一遍，不但不會認為求職者這樣很積極、很有企圖心，反而會覺得怎麼連自己能做什麼工作都不知道。原PO也說，也有人每隔一段時間就來投一遍，對此人資內部都會戲稱，「那個炸彈客又來了」，有時連履歷都懶得打開。

2、連投的公司與職缺都搞不清楚

原PO表示，有時候打電話給投履歷的求職者約面試，卻碰到對方回應，「你是哪家公司？我有投嗎？」讓他們相當傻眼，「即使投了很多履歷，好歹要記得到底投了哪些公司哪些職位，做點功課吧？」

3、履歷表資訊嚴重錯誤

有些職位需求很緊急，原PO表示，人資會挑選履歷上目前未在職，或是勾選可立即上班的人選優先面試。但是常常碰到，面試談得也不錯，最後要敲報到時間時，對方卻回應，「打算等過完年領完年終再提離職」，這也讓原PO認為，如果還在職的話，應該一開始履歷就先寫清楚，避免浪費雙方時間。

4、月底月初奪命連環叩

原PO表示，求職者連繫人資時要看時間，有些HR不只忙招募，還要負責很多工作。但求職者如果在這時一直打電話來，不斷詢問「投過履歷，什麼時候能面試？」或是「我已經面試過了，流程到哪了？」也會讓他們很無奈，「是否要約面試、是否要錄用、各流程的進度，實在不是HR能決定的」。

5、無影無蹤

原PO說，很多時候面試要約好主管甚至大老闆的時間，卻有求職者突然搞失蹤，打電話又都裝死不接，或是終於聯絡上了，才找個理由說不來。「最後很多HR都學乖了，即使 offer（錄取通知） 發出，對方也同意聘用，在還沒正式報到，或剛報到沒幾天，職缺都不會關，面試流程也會持續」。

6、家人或朋友陪同面試

原PO認同若是較年輕的求職者，初次找工作時，為了安全或是要鑑別公司是否有問題，可以有家人或朋友陪同，「但是不要陪著進入公司，甚至要求面試時在旁邊陪同。基本上，所有的面試主管都不會喜歡這樣的求職者，認為這樣的同事可能會太過依賴，無法獨立完成工作」。

7、裝熟套關係

原PO指出，有的求職者喜歡裝熟，對面試主管說「認識公司的誰誰誰」，這會讓人感受上不太愉快。原PO也曝親身經歷，曾經給過一名求職者名片，結果對方晚上突然打電話邀約喝酒，「HR與公司同事當然會是好朋友，可能下班後會有活動，但是對於面試者，畢竟還沒有私交，這樣只會嚇到人家」。

文章一出，底下留言回應，「約喝酒也太恐怖」、「第5點真的特別重要，如果臨時有個人家庭等因素，考量過後決定不去上班，一定要做到提前告知對方」；也有同為人資的網友直呼有感，「遇到最多是面談放鳥，他們的時間是時間、我們的時間不是時間」、「第2種最麻煩」。

不過大部分網友持有不同看法，「關於第4點，站在求職者的立場等待是很煎熬的，曾經等過3個月的，對方一直說要等但不知道要等多久，那不是叫人家吃土嗎？」、「你打電話約面試都不會在開頭先表明自己是哪家公司嗎？不然人家接到電話怎麼還會問你是哪家公司？」、「丟履歷一次都是海量投吧，有人會單投一間苦等一間的嗎？所以不記得蠻正常的」、「不認同第2點，很多公司打來不介紹自己是哪間公司那些職位，就說我有看到你的履歷，要不要來面試」、「炸彈客隔一段時間就投，公司可以發感謝函呀 」。

也有網友說，「最討厭連履歷都不看，一點消息都沒有的那種，求職者也是急需工作，不然哪有人會閒閒沒事短時間內就一直重複投？」、「可以理解第3點，但例子舉的有點差。本來如果快過年，個人覺得離3個月內都算很近的，9成以上的人都會選擇領完年終再離職，人資也應該要有心理準備會這樣。如果真的很急，又沒有合適人選，不就補對方年終就好了？」、「其實有幾點換個立場就變成，求職者最討厭人資的幾種狀況」。