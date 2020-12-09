怕爆！她面試謊稱會用Excel被錄取 過來人經驗分享：免驚

不少公司在徵才時會依據求職者的能力和專業技能去做篩選，以便獵取能替企業組織貢獻效益的人才。就有一名女網友坦承，最近面試上一間很喜歡的公司，為了能順利得到職缺，過程中向面試官謊稱自己會用Excel，也順利被錄取了。不過眼見報到日在即，讓她害怕得上網求助「怎麼辦」？吸引不少網友在底下分享自身的職涯經驗。

這名女網友在Dcard上以「你會不會用Excel？」為題，坦承自己最近面試上一間很喜歡的公司，過程中被問到「會不會用Excel？」，由於自己真的很希望被錄取，也考量到「想要得到這份工作的人不會回答『不會』」，因此當下就硬著頭皮謊稱自己「會用Excel」，殊不知就這樣順利被錄取了，不過眼見一星期後就要報到，不禁害怕問道「怎麼辦」、「想請問過來人都怎麼克服」？

此文一出，隨即有過來人告訴原PO說如果Excel能力對這份工作真的很重要的話，公司在面試時應該會進行實測，「只有簡單問的話應該只需要基本的認識吧！」。更多的網友奉勸原PO趕快在報到前好好惡補一下，「與其現在害怕不如馬上起身學習」、「那就先去看Excel的工具書啊！不會就學」、「奇怪！想要這份工作不會用這禮拜惡補嗎？面試的時候誇口完就努力點啊！」、「YouTube很多Excel教學可以用啊」！

另外也有網友要原PO放寬心，「隨時Google，不會的上網查也是可以」、「會Google就好，這時代工具太多，找方法比較重要」、「趕快自己Google網路教學來惡補一下，進去後嘴巴甜一點請同事教妳」。當然也有人幫原PO畫重點，表示「Vlookup 、樞紐分析、if公式都很簡單啦！ YouTube教學看一下、練習一下就會了」、「排序、加減乘除、 Sun、Count if、Vlookup、Rank、製作圖表，會這些就夠用了，真的很簡單」。