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公司裁員出高招 ！自願者可領2個月補償 他心動...網一看有玄機

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO為了兩個月的補償金煩惱不已，不知道該不該選擇自願被裁員。示意圖／ingimage
原PO為了兩個月的補償金煩惱不已，不知道該不該選擇自願被裁員。示意圖／ingimage

新冠肺炎肆虐全球，許多行業都受到衝擊，紛紛縮編或裁員，日前有網友分享自己的公司準備裁員，但是自願被裁的人能多拿2個月的補償金，讓他感到心動不已，無法決擇之下詢問網友們的意見，貼文一出也引起兩派說法。

原PO在PTT的「Gossiping板」上發文分享，近日上班看到公司貼出新的公告，準備進行裁員，且任何職務都有可能會被資遣，但是自告奮勇，自願先被裁員的員工，可以領2個月的補償金，讓原PO直呼「公司這招是不是很高？」

面對2個月的補償金的誘惑，原PO心想是不是該自願離職，畢竟還能領補償金，更想如果到時候還是被炒魷魚，那豈不是很吃虧？

貼文一出引起熱議，許多網友紛紛給出意見，一派網友認為「多四萬八也不錯」、「先拿先贏，公司要裁人的很多財務出問題，不要最後什麼都沒」、「先把年終拿到手囉，讚讚」，另一派網友則表示「除非你剛到職，不然算一下年資看被炒的錢有多少可領」、「當然要等被炒，有離職金、年終、有勞保補助」。

不過有內行網友指出，自願離職與自願被裁，兩者是有差異的，自願離職拿不到失業補助金，表示「那你要確保最後是被資遣而不是要自己離職」。

離職 補償金 資遣 新冠肺炎

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