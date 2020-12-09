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低薪但穩定的工作值得嗎？ 內行點關鍵「薪資不是重點」

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友對「低薪穩定」工作表示疑惑，不禁想問其他人「值得嗎？」示意圖／Ingimage
女網友對「低薪穩定」工作表示疑惑，不禁想問其他人「值得嗎？」示意圖／Ingimage

各行各業都有一定的壓力及難度，職場上不僅要考慮職涯發展、薪資及人際關係外，工作的穩定性也是許多人的考量。有一名女網友分享，工作平穩順遂，雖然低薪但工作穩定，而即將邁入3字頭的她不禁疑惑，「這份工作值得繼續做嗎？」

一名女網友於《Dcard》上發文分享，她在一間規模很大的公司上班，不管是在福利、年終及疫情影響下，公司待遇都十分不錯，也照著政府規定走。令原PO苦惱的是，即將奔3的年紀下薪水僅兩萬四千多元，雖然工作內容輕鬆又能準時下班，但升遷機率較低，替代性也高，讓原PO不禁感嘆「薪低但輕鬆穩定的這份工作值得繼續做嗎？」，引起網友熱議。

文章中原PO也提到理想中的工作待遇，主要是「三萬以上的薪水、大公司及穩定調薪」。有網友對此提出質疑，「妳有什麼專業能力？有相關證照嗎？不然妳怎麼會覺得換到其他工作可以有三萬？用想的就能實現嗎？」、「不怕公司倒但有想過被裁員嗎？」、「聽起來妳沒累積什麼技能，建議還是換。這不是低薪的問題，而是未來等妳一定年紀，沒有年輕人的學習能力跟體力時，如果被淘汰，妳該怎麼辦？最昂貴的始終是妳的青春歲月。」

有網友分析後建議，「如果有餘力，還是專注一個技能發展，至少有了不可取代性，甚至夠強也可以又高薪又輕鬆」、「工作要看前瞻性跟發展性」、「所以妳要考慮換什麼樣的工作？妳又會什麼技術性的東西？」、「其實人都有墮性，要跳出舒適圈是真的需要勇氣」。

薪水 Dcard

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