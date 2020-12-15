工作與生活互相成就！漫威的英雄們 都是下班後才當超人的

有的人會說，我真的不知道自己想做什麼、渴望什麼，所以用金錢來設定目標。我們的確可以用數字來作為指標，譬如：我想要賺到一百萬，但「為什麼」要賺到一百萬呢？賺到這個金額要拿來做什麼呢？這才是需要思考的事。否則達到了這個數字，只會開心一陣子，立刻就又會繼續追求下一個數字目標。

賺錢是結果，而非工作的初衷。成功的人，會想方法為他人解決問題，只是剛好解決了問題，便有了相對的利益回饋；若單純追求數字或是只想從他人身上賺到錢，終究會讓人感到盲目與空虛。

我們都希望快樂，也期待工作可以帶來快樂，但事與願違的，工作並不會讓你快樂，會讓你感到快樂的是，工作這件事以外獲得的價值。例如：發揮你的專長為誰解決問題、賺到錢過你要的生活、和一群志同道合的夥伴一起打拼等等。以里斯的例子來說，即便他換了工作，也不一定能喚回最初的快樂。

初衷是最初的心意，但其實它不該只針對工作，而需要更廣義的看待。前面提到的人生的九個元素都需要存在，而且必須均衡發展，才會帶給人真正的快樂，只在工作上拼命努力，時間一長，就會很容易落入倦怠停滯期。

你喜歡什麼呢

除了工作以外，你知不知道自己喜歡做什麼？有沒有某件事情，能讓你完全沉浸在其中，無視時間與其他事物存在，而產生心流（Flow）狀態。多數人每天都在做有產值，或是必須做的事情，例如：賺錢、照顧孩子……這事情填滿了一般人的生活，而自己想做的事情卻被放在最不必要且不緊急的區塊，自己想要的不見了。的確，那些事不緊急，不做也不會怎樣，但如果你做了會開心，就非常值得將它放在「計畫行動」的環節中，因為沒有什麼比你的快樂更重要。

小新跟我聊到他因為壓力過大，無法好好睡覺，看了心理醫師也搭配藥物治療，都無法排解。我建議小新去體驗不同的事物，終於他發現自己在打電動的時候，能到達心流的狀態，但他害怕自己上癮沉迷、覺得這是孩子的活動、擔心勝負欲太重，反而打算放棄這項休閒調劑。

我跟小新說：「你應該不是要成為電競高手吧！玩輸了重來就好。如果害怕玩太久，可以設定每週玩幾小時的期限，如果打電動可以讓你投入到忘記時間，反而能夠轉換大腦專注的焦點、產生新的刺激。回顧一下，那幾天有玩電動的睡眠品質，有沒有比較好？如果有，那就順著你的心情去做，達到讓你放鬆的目的最重要。」

若你長期處於倦怠、無聊或消極的情緒中，對身體的傷害遠比想像中的大。我們都知道，電池不能等到沒電了才充，這樣對於電池本身傷害很大；對自己也是，不斷自我耗損，卻也沒想辦法為自己充電，枯竭的是換不了電池的人生。在培訓這條路上，也走了十多年，為了避免自己落入例行公事的倦怠，我也嘗試了不少的做法。這一段話是我寫在手機裡，拿來時時提醒自己的：

「重複的事情要流程化、標準化；驚喜的事要刻意化、設計化；無效的事要排除化、調整化；喜歡的事要行程化、提前計畫。」

工作只是生活的一部分，別祈求讓工作來改變你對於生活的觀感，而是要讓生活為你的工作感受加分。

工作與生活是互相成就的關係

這幾年的英雄系列電影很熱門，不論是正義聯盟還是復仇者聯盟，鋼鐵人、浩克、美國隊長、蜘蛛人、超人、蝙蝠俠、神力女超人等，除了他們都很能打之外，你知道還有什麼共同之處嗎？

他們都有正職工作，下班後才當超人的。

鋼鐵人是軍火商、浩克是博士科學家、美國隊長是軍人、蜘蛛人與超人都是記者、蝙蝠俠是企業家二代、神力女超人是藝術鑑定師。他們都是下了班才開始拯救世界，白天的工作是他們的養分，工作與生活並非二分法的切割，反而是相互成就的關係。

時時檢視我們的生活是否有朝著自已期望的道路前進，而不是活在工作時埋怨著不能做自己，而下班後也沒在實踐理想的困頓情境。當然，人都有停滯或低潮的週期，有時候連續上課五天，甚至重複類似的授課主題時，熱愛新鮮感的我也會感到疲倦。但完成階段性任務後，我會到一家口袋名單裡的日本料理店報到，點套餐好好犒賞自己，品嚐道地日本美食，喝著溫熱的清酒，然後道出一句：「啊，辛苦工作不就是為了這個。」

「獲得什麼」並非指享樂或是實質的獲益，而是一種心靈被滿足的踏實。不論你設定的幸福是什麼，能夠讓工作與生活是相互成就的，便不會覺得任何付出是痛苦存在。

我們不應該等到感覺倦怠煩悶了，才開始重視自己的感受。在朝理想前進的同時，也別忘了適時放慢腳步，別一味追求速度。對工作投入的人，總有好多的理由不休假，即便放假在家，腦子仍想著工作，手機也放不下，自動加班超時工作，日積月累下，身體自然誠實地表現出它的不滿。我們都知道「工作是一時，健康是一世」，沒有時間休息的人，最終身體會找到時間生病，賺再多錢也是貢獻給醫院。

當工作是樂趣，生活就是享受

你可能會說，但我就是很忙啊！忙，其實跟事情的多寡無關。

有的人熱愛下廚，即便要長時間備料、忍受廚房的熱氣、最後還要清潔乾淨，但看到家人喜歡自己的料理，便會覺得這個忙很值得。有的人喜歡出國旅遊，因為時間有限，總是把行程排得滿檔，起得比雞早、跑得比馬快，但這樣的忙，反而讓他覺得充實。

古人造字很有意思，「心」「亡」才是真的忙，表示心已經死了。當一個人沒有自覺的行動，不明白做這件事情的理由是什麼，也沒有知覺的互動，像行屍走肉般的只有執行，就像死了般沒有意識地存在著。你有沒有回顧自己在這條路上走了多少？成長多少？獲得多少？當每日的生活都被代辦事項追著跑時，有沒有想過自己的不可取代性是什麼？對於他人來說，自己的價值是什麼？這一整年為多少人創造多少正面的影響？對於每件人事物的感受是什麼？

我一年會安排二次的假期，犒賞自己的努力，也讓自己充電。每次旅遊結束時，我都會跟安嫂討論這趟旅程最難忘的美食景點是什麼、有什麼有趣的記憶點。讓自己活在當下，好好享受眼前的美景、細細咀嚼口中的美食、認真感受身邊的新鮮、用心跟身旁的人交流互動︙︙但在生活中，大多數的時間，我們在面對工作時卻都忘了回顧的重要性。在忙碌的工作中，你看見它所帶來的疲累跟壓力，抑或同時間也能看見它給予安穩薪資、展現的舞台、穩定的工作、共事的夥伴？它是否滿足了你內心的期望？

俄羅斯作家馬克西姆．高爾基說：「當工作是一種樂趣，生活就是一種享受。當工作是一種義務，生活就被奴役了。」我們工作是為了能夠過著期待的生活，但常常本末倒致的，把大多數時間給了工作，閒暇之餘卻漫無目的發懶，沒真正活出期待的人生，所以才會痛苦。

有句話說：「沒有一個工作值得你賣命。」我的理解並非工作不重要，而是你比工作更重要。因為賣命所犧牲的個人生活品質，以及處於這樣高壓的步調中，你可以維持多久？要你賣命的公司，通常不值得你待下來；值得你待下來的公司，通常不會要你賣命。一個人對公司的影響力有限，努力盡好職務內責任絕對是必要的，但是你有沒有好好在乎過自己內心的聲音，那個可能微微吶喊著期望，或者是魂牽夢縈的念頭？

就像國際名廚江振誠所說的：「當你覺得自己在吃苦時，已經對這件事情沒有熱情。然而，熱情燒完之後還剩下什麼？是你對一件事情的堅持，可能是一個信念、一個執著，是對你生命來說很重要的一件事情。熱情燒完之後剩下什麼，那才是精髓，才是你會不會走下去的重點。」

這輩子不見得會找到讓你開心的工作，但你絕對有選擇活出快樂的生活。好好思考一下，你期待過著什麼樣的人生？