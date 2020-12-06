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哪些工作低社交、高收入？這「2大行業」被點名 網一看全戰翻
不少人求職前會先了解該職務的工作內容，藉此評估是否符合自身需求。近日一名網友好奇詢問「有低社交、低門檻、高收入的工作嗎」，問題曝光後，引起不少鄉民討論。
原PO在PTT發文表示，自己因為討厭聊天，所以不太喜歡與人互動，也對勾心鬥角的職場情況感到厭煩，「因此如果要換工作，有沒有不太需要跟人接觸，進入門檻又不高，但卻有機會賺取高報酬，即使工時稍微長一點也能接受」。
貼文一出，多數人點名「殯葬業」和「跑船業」，「跑船啊！都在船上跟外界幾乎是零交流」、「認真講就跑船」、「禮儀師和跑船員」、「葬儀社有些職務符合此需求」、「大體化妝師，殯儀館相關的」、「殯葬業，高薪而且不太需要社交」。
對此，有鄉民反駁說道，「葬儀社要跟往生者家屬打交道，哪裡來的零交流」、「殯葬業經常社交，每天要面對家屬和外包廠商」、「我是跑船過來人，在船上要跟同事和上司社交，不然日子會很難過」、「跑船還是要打好船上的人際關係」。
更有人直言，「很少有工作低社交又高薪，除非投胎轉世當有錢人」、「低社交高收入，對應的就是高門檻能力」、「勸你別做白日夢，認真上班比較重要」、「幾乎沒有不需要社交的職業，而且你又要求低門檻高收入，可說是少之又少」。
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