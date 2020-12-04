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35K男想轉戰外送員「拚兩倍薪」 網揭2理由勸退：看過很慘的

聯合新聞網 / 綜合報導
外送平台堪稱懶人最大福星，推出後迅速在市場佔有一席之地。示意圖／聯合報資料照片
外送平台堪稱懶人最大福星，推出後迅速在市場佔有一席之地。示意圖／聯合報資料照片

外送平台堪稱懶人最大福星，推出後迅速在市場佔有一席之地，一名月收入35K的網友表示，希望薪水達到2倍，正在考慮要不要轉行當外送員，不過網友紛紛勸退，指出除了交通風險是一大問題之外，要跑到70K也相當困難，還不如好好把握現在的工作。

一名網友今（4）日在PTT發文表示，自己月收入35K，工時每日8小時，周休2日，工作內容不閒也不累，普普通通，但他希望賺更多，不知道要不要轉行做外送員，想說拚一點能有兩倍收入，為此也詢問眾網友意見。

不過底下留言紛紛勸他打消念頭，因為外送員要承擔交通風險，「遇到一次車禍就賠光光了，不要只看表面收入」、「騎摩托車拿生命換錢，一次意外就可能很慘」、「現在7萬要很拚喔！而且台北市跑的話一個月5張以上罰單基本，罰單錢跟油錢+保養先扣個1萬」、「建議不要，因為我看到外送員違規會被檢舉，停紅線被檢舉、亂鑽車被檢舉、闖紅燈被拍照開單，更不用說車禍」。

也有網友指出要靠外送拚到月收7萬元非常困難，「現在市場飽和，沒有一開始那麼好跑了」、「你哪裡來的自信能跑7萬？跑7天吧！」、「本魯外送仔啦，月休10天，一天10小時，55K給你參考」、「沒升遷轉跳機會嗎？跑外送有做才有錢，是能做到幾歲？」、「下班自己加班4小時跑外送啊，大概可以讓你撐到月收50K」。

外送員 PTT 薪水

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