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收到別家錄取！新人來一周離職惹怒前輩 網一面倒：這很正常

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友指出，最近公司來了一位新人，結果報到後隔了一周就提離職，原因是「他後來收到另一間公司給的Offer（錄取通知）了」，讓他相當傻眼，示意圖。圖片來源／ingimage
一名網友指出，最近公司來了一位新人，結果報到後隔了一周就提離職，原因是「他後來收到另一間公司給的Offer（錄取通知）了」，讓他相當傻眼，示意圖。圖片來源／ingimage

找工作時選擇待遇更好的是人之常情，不過有網友指出，公司來了新人，報到後才隔一周，便以「收到其他家公司的錄取通知」為由離職，問題是公司都開始教他東西，還順便幫他付費做體檢，這行為讓該網友相當傻眼。不過文章一出，底下留言多數認為，這在業界相當正常，反而是揶揄原PO，「該不會是資方吧？」

一名網友在PTT指出，最近公司來了一位新人，工作年資大概4、5年，結果報到後隔了一周就提離職，原因是「他後來收到另一間公司給的Offer（錄取通知）了」。

這也讓原PO感到傻眼，因為同事一周以來花了不少時間在新人身上，他自己也花了一些時間在他的新訓，甚至把團隊開發的新產品技術架構等都教了他。除此之外，新人報到的那周剛好公司員工健檢，他也參加了，公司就這樣花了幾千塊的健檢費，結果一周後他就瀟灑的跑了。

原PO指出，自己出社會工作時間不長，大約4年左右，他對這件事的看法是，同時在等多間公司的Offer、卡報到時間這種事很常見，但一般不是都會請還在等的公司盡快給予答覆嗎？而不是像這樣先去一間公司報到，「就只是怕說去催另一間公司就會被發感謝函？」

原PO也說，口頭先答應會報到，但後來臨時不去，這種事相信業界很常見，自己覺得其實也沒什麼，「畢竟公司還沒實質上的花時間和資源在你身上」，但是都報到了，主管跟前輩們一邊忙自己的工作，還要花時間帶人，「你就只是來學東西，還免費參加了公司的員工健檢，一周後就這樣拍拍屁股走人」，這樣的行為讓原PO認為不妥，他也上網詢問網友對「報到一周後馬上離職」這件事的看法。

對此，網友紛紛回應，「如果錢比較多，福利比較好，又是你想去的公司，你走不走？」、「這超正常，大驚小怪，一個禮拜是多久？」、「正常啦，人都嘛為自己」、「笑死，替資方操心，糾察隊膩？」；不過也有網友說，「這人是真的做得很不漂亮而且自私，早點離開不礙眼也好啦」。

PTT 離職 健檢

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