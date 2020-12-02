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嘉義巡山員報考倍增！不乏碩士、退休警察 月薪最高3.9萬

中央社 / 嘉義市2日電
嘉義林管處徵巡山員　碩士、退休警察都來報考 嘉義林管處將招考6名森林護管員（巡山員），今年有45人報考，不僅有碩士畢業，還有退休警察、最年長60 歲民眾要參加甄試。圖為術科測驗實地騎乘150CC循環檔機車。（嘉義林管處提供）中央社記者黃國芳傳真　109年12月2日 中央社
嘉義林管處徵巡山員　碩士、退休警察都來報考 嘉義林管處將招考6名森林護管員（巡山員），今年有45人報考，不僅有碩士畢業，還有退休警察、最年長60 歲民眾要參加甄試。圖為術科測驗實地騎乘150CC循環檔機車。（嘉義林管處提供）中央社記者黃國芳傳真　109年12月2日 中央社

嘉義林管處將招考6名森林護管員（巡山員），巡山員月薪加上偏遠加給等，最高達新台幣3萬9000元，計有45人報考，不僅有碩士畢業，還有退休警察、最年長60歲民眾要參加甄試。

嘉義林區管理處今天表示，5日、6日將舉辦巡山員甄試，術科測驗、筆試及口試均於嘉義市立北興國中辦理。今年因應巡山員退休，這次招考名額共6名，包含特別保障原住民族名額1名。

嘉義林管處人事室主任蔣瑜娟指出，巡山員基本月薪3萬30元，若在偏遠地區服務，最高可增加5000元加給，還有「山地巡護作業費」報酬，平均增加2000元至4000元獎金，薪資最高可達3萬9000元，待遇大幅提升。

蔣瑜娟表示，這次計有45人完成報名手續，比去年增加1倍，包含9名女性。45人中有6名原住民，報考者最年輕今年才19歲、最年長者已60歲，也有碩士畢業的民眾要來甄試，另有1名50餘歲的退休警察報考。

蔣瑜娟說，巡山員甄試分2階段舉行，第1階段術科測驗是實地騎乘150CC循環檔機車及負重跑走，只要成績合格就能參加第2階段的筆試與口試。

嘉義林管處指出，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫政策，今年巡山員甄試不開放陪考，須自備口罩全程佩戴，進入考場前須配合量測體溫及手部消毒，如有發燒症狀者，術科測驗安排於最後單獨測驗，筆試移至防疫備用試場應試。

嘉義 警察 原住民

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