頂大碩畢生進公股銀行！嫌當「櫃員」太浪費 網：根本超爽

許多新鮮人畢業後，期望到大公司一展長才發揮自己所學的專業，但若被分配到小職務，難免會有些小失望。一名網友的朋友是頂大風險管理與保險系碩士畢業考上公股銀行，沒想到卻被分發去分行當櫃員，令他不禁認為「這樣是否是浪費人才」，吸引許多網友討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，他朋友是政大風險管理與保險系碩士畢業且考上公股銀行，本以為能一展長才、前程如花似錦，結果卻被分發去分行當櫃員，身為朋友的原po知道後不禁認為「這樣是否是浪費人才」，因此想問問網友們的建議。

網友紛紛表示「這樣根本爽到好嗎」、「本來就是從基層開始做起啊」、「等往上爬壓力大的時候，你才會懷念櫃員的單純」、「一開始都是坐櫃台啦，沒叫你賣保單就不錯了」、「櫃員當過才知道銀行會發生什麼事啊」、「等明年有新人考進來就升上去了啦」、「朋友剛考進國營還被派去站大門量體溫」、「從基層歷練起，不然以後什麼都不懂，吃不了苦就辭職」、「某家金融機構董事長也說是從公股銀行的辦事員做起啊，加油」。

有內行的網友則表示，「碩士會讀書證照考滿，每二年升一等，之後考專員，因為在分行待過、有實務經驗加上會讀書襄理必上，再到海外待個幾年過個水，調回總行當科長，等考經理，因為待過海外一下就當上經理了！爽的很」。