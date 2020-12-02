新鮮人面試夢想公司沒下文 3年後對方「一通電話」被找回：很不甘心

剛出社會就收到夢想公司的面試通知，往往讓人很興奮，不過一名網友在面試完後沒收到任何消息，以為沒被錄取也相當失望，沒想到3年後公司突然打給他，以「當初期望薪資開太高，現在他累積更多經驗，公司可以給他期望薪資」為由，要他再去面試一次，讓該網友相當苦惱，畢竟是夢想公司，但如果現在回去，有種被看扁踢出家門後，又自己回來貼的感覺，「很不甘心」。

一名網友在Dcard指出，記得剛畢業從國外回台灣，接到某知名企業設計職缺面試，他向公司開的期望薪資落在新台幣5萬元，而面試的幾個測驗也都通過了，最後回到家卻沒收到任何消息，讓他相當失望。

他也疑惑是不是因為薪資開太高，但因為對自己能力相當有信心，加上公司在北部，這個價碼他覺得「對得起」。之後他也找到現在任職的公司，薪水部分達到他的預期。

想不到3年後，他突然接到當初那家知名企業的面試通知，原PO向對方表示，自己之前去面試過，但他們沒給消息；公司人資則回覆，以原PO當時的年資經歷，公司在薪水部分沒辦法給他那個價碼，但是現在的話願意給到期望薪資，因為他已經到其他地方磨練過幾年了。至於薪資是否還是5萬元？原PO表示，這部分還沒談，不過若真的要面試他會想往上加。

原PO也說心情相當複雜，「我不知道這是什麼意思，是當初故意已讀我，再讓我到其他公司漂流幾年，然後再找我？」而且這給他一種公司一直暗中觀察的感覺，他也表示相當猶豫，因為真的非常喜歡那間公司，對當初剛踏入社會的他甚至是「夢想」，「但感覺現在厚著臉皮再回去面試，有種當初被看扁踢出家後，又默默自己回來貼臉的感覺，很不甘心」。

對此，網友表示，「他放鳥你3年，感覺好像告白被拒絕 ，再回來找備胎」、「感覺是找不到人才回頭找你吧！要注意是不是屎缺」、「他們一定會再放鳥你，薪資太高他們可以談啊，談都不談直接無聲卡」。

也有網友表示可以去面試看看，薪資部分一定也要再談高，「最差就是回到現在公司，你有什麼可以損失的？得到更多Pay與恢復原樣這兩個選擇，怎麼選都是賺幹嘛不去？」、「一定要談高，剛畢業的你都覺得你有那個薪水了，歷練過的你值得更高」。

還有網友分析公司當初的考量，「應該是產品設計（職缺）吧？我也不敢開高，當初找每個都要資歷3年，到小公司開始累積後真的有差，年資蠻重要的」。