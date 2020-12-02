小開友人邀她去家族企業上班 網一聽薪水爆氣「確定是朋友？」

朋友之間「好康逗相報」，互相介紹工作是很常見的事，但有時候，這樣的「好意」也可能會為對方帶來困擾。有位女網友在PTT WomanTalk板發文，說好友的男友是位小開，對方一直力邀她到家族企業上班，她卡關在「朋友變同事」感覺很奇怪，明明就不想去，但不知道該怎麼回絕友人，才比較不傷感情。

原PO說，小開未來會接班公司，但目前還在準備階段。友人情侶檔每回見到她，總是熱情詢問：「要不要來我們公司上班？」，原PO自信能勝任那份工作，但是很怕如果真的去了，以後就「少了一份當朋友的純粹」。原PO表示，「明的暗的都拒絕了」，她不想放棄十幾年的友情，也不想讓朋友覺得太難看，問網友該怎麼辦？

網友力挺原PO的決定，「朋友還是單純一點好，扯上工作，就會變成上司/下屬關係，會變很複雜」、「共同創業的朋友群都有很大機率翻臉，更何況進入朋友公司工作？」、「跟朋友說『我重視與你的友情，請你也重視我的原則』」、「若還要好幾年才接班，妳朋友很高機率只是爸媽底下的員工，同樣領薪水而已...要拿到實權還要很久」。

也有網友認為可以談一下，「看薪水多少啊？錢夠多，原則能幹嘛？」、「有聽過在朋友家族企業工作，升遷速度硬是比同期快幾年，真的被當自己人了」、「妳就笑著跟朋友說：『我怕做一做，哪天就變成老闆娘了』，妳朋友應該會跟妳斷絕聯絡」。

原PO後來補充，朋友家工作開的薪水不到3萬，但應該很涼。網友風向一變，「薪水不到3萬？你確定她有把妳當朋友嗎？」、「他們不是缺人，是缺廉價好用的人...用這麼爛的薪水盧我做，我一定爆氣！」、「不到3萬是有什麼好講勝任不勝任的？開5萬看他還要不要找妳」。