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前主管頻傳訊息問「交接事項」！他想回公司幫忙 網狂勸：別去

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友離職後，前主管卻仍然一直打電話問他交接事項，本想要封鎖但朋友卻勸原po這麼做會在業界「被說得很難聽」，令他相當煩惱，於是想問問網友們的建議。圖／ingimage
一名網友離職後，前主管卻仍然一直打電話問他交接事項，本想要封鎖但朋友卻勸原po這麼做會在業界「被說得很難聽」，令他相當煩惱，於是想問問網友們的建議。圖／ingimage

許多人離職後，會退出前公司群組避免公司機密等問題。一名網友離職後，前主管卻仍然一直打電話問他交接事項，本想要封鎖但朋友卻勸原po這麼做會在業界「被說得很難聽」，令他相當煩惱，於是想問問網友們的建議。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，他已經離職了，但前主管卻還一直傳訊息、打電話詢問他交接事項，他也疑惑，現在正在找新工作，若回原公司處理交接事項，是否可以要求對方給車馬費，另外，他本想退出原公司的群組並封鎖同事及長官，但朋友卻奉勸他「若有人去業界打聽，會被說得很難聽」，但他卻認為「這樣聯絡人不就一堆人嗎？應該要斷捨離一下啊？」，引起網友熱烈討論。

網友紛紛表示，若交情不錯可以幫忙，但若回去原公司就太誇張「離職就不關你的事了」、「封鎖阿，真不上道的公司」、「為什麼要去？雇傭關係已經結束！」、「去看交情阿，但還要你回公司就太過分了吧」、「如果換產業ok啦，同產業是互通的就多保重」、「站在不探尋商業內容應該退群，可以不要封鎖，但你可以選擇有空再回訊息，通常拖個幾天幾次後就不會找你了」、「離職當天就該打些場面話然後退群了，這是社會人的常識吧」。

有網友則認為，交接是在職時應做的事，不該離職後再要求回去交接「沒交接完整就讓你離職主管也是滿雷的」、「交接是離職前的事情，回去不只車馬費，你這樣算是外部顧問，要多收顧問費」、「交接事項都簽過了就不用回阿，傻傻的，當你免費顧問？」、「交接事項如果有簽，過1個月便不理會」、「人都走了還交接個毛，交接是在職就要做的吧」、「看你想不想接電話而已，論義務你不用去處理」。

不過，有網友奉勸，若回原公司恐有公司機密等問題「不要去，小心吃官司」、「有些業務機密你回去反而有問題」、「遇到一些機密問題反而麻煩吧 不要去比較好」、「有些有牽涉到保密耶，不知道詳情，但自己要想清楚」。

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